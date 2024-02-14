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Всемирное антидопинговое агентство ввело санкции против сотен российских спортсменов

10:42 • 14.02.2024

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции против сотен российских спортсменов на основании данных, полученных при проверке допинг-проб московской лабораторией (LIMS). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы WADA.

«На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются. Был расследован еще ряд дел, которые были закрыты из-за отсутствия имеющихся доказательств», — говорится в нем.

В организации пояснили, что речь идет о спортсменах, которые участвовали в международных соревнованиях в период с 2012 по 2015 год. В октябре 2023 года руководитель WADA Витольд Банька говорил, что на основе данных, полученных при проверке допинг-проб в московской лаборатории, санкции были введены против 222 российских спортсменов.

В январе 2019 года эксперты WADA заявили, что в московской лаборатории организации допинг-пробы российских спортсменов подвергались «манипуляциям», целью которых было скрыть нарушения антидопинговых правил. В свою очередь, представители России заявляли о своей непричастности к этому.

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