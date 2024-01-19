Страны Балтии построят несколько сотен бункеров на границе с Россией

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о создании единой линии обороны на границе с Россией и Беларусью. Об этом говорится на сайте эстонского Минобороны. Сотрудники ведомства уточнили, что речь идет о строительстве сотен бункеров.

«Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы нам нужны объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности. Если возникнет малейший риск, нам понадобится меньше времени на подготовку к различным событиям», — заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Издание Postimees со ссылкой на советника вице-канцлера министерства обороны Кайдо Тийтуса сообщает, что Эстония построит вдоль своей восточной границы 600 бетонных бункеров. На это собираются выделить 60 миллионов евро.

«Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше», — заявил Тийтус.

По его словам, бункеры необходимы на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь. Каждый бункер сможет выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм и будет вмещать до 10 человек. Размер бункера составит 30-35 квадратных метров.

Тийтус добавил, что за последние несколько лет Эстония уже построила защитные ограждения на границе с Россией. Однако, по его словам, они нужны в мирное время и не будут иметь особого эффекта в военное.

Postimees пишет, что аналогичную оборонительную зону на восточной границе создадут Латвия и Литва.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesspiegel заявил, что страна рассматривает сценарий нападения России на страны НАТО через пять-восемь лет.

«Мы анализируем как вероятные, так и максимальные сценарии риска. С уверенностью можно сказать только одно: мы снова столкнулись с ситуацией военной угрозы в Европе, которой не было уже 30 лет. Мы видим это на примере нападения России на Украину. Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, совсем недавно они вновь прозвучали в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны принять во внимание, что Владимир Путин может однажды напасть на одну из стран НАТО», — сказал он.

«На данный момент я не думаю, что нападение России вероятно. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение пяти-восьми лет», — добавил Писториус.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.