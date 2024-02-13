Суд заменил социологу Борису Кагарлицкому наказание со штрафа на пять лет лишения свободы

Апелляционный суд ужесточил наказание по делу об «оправдании терроризма» социологу Борису Кагарлицкому. Об этом сообщает «Рабкор».

Вместо штрафа Кагарлицкому назначили пять лет лишения свободы. Обвинение требовало ужесточить наказание, так как, по его мнению социолог не содействовал следствию, а из-за начатой процедуры банкротства штраф он якобы выплатить не сможет. Защита же указала, что Кагарлицкий уже выплатил штраф. Кроме того, он признал, что выложил ролик, ставший поводом для дела, но умышленного оправдания терроризма там не было.

«Естественно, я не падаю духом. Я в прекрасном настроении, продолжаю собирать данные и материалы для новых книг, в том числе для описания жизни теперь уже в московских тюремных учреждениях», — сказал Кагарлицкий после заседания.

12 декабря прошлого года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Социолога и главреда журнала «Рабкор» освободили в зале суда. Сторона обвинения запрашивала для него пять с половиной лет колонии. Впоследствии прокуратура потребовала ужесточить наказание.

Уголовное дело против Кагарлицкого возбудили летом 2023 года. 26 июля его поместили в СИЗО. Поводом для преследования стало видео, которое социолог записал после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022-го. В прокуратуре утверждали, что на ролике были «признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации».

В мае 2022 года Минюст внес Кагарлицкого в реестр «иноагентов». В августе 2023-го он попал в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.