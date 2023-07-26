Сыктывкарский городской суд Республики Коми арестовал на два месяца социолога, политолога и преподавателя Шанинки Бориса Кагарлицкого. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Ранее ФСБ предъявила ему обвинение в публичном оправдании терроризма. Максимальный срок по этой статье — семь лет лишения свободы.

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщил «Холоду», что дело завели из-за поста его подзащитного про взрыв на Крымском мосту.

«Управление ФСБ России по Республике Коми посчитало, что такое оправдание содержится в прошлогоднем посте Бориса Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту, и возбудило уголовное дело», — рассказал Ерохов.

В день взрыва на Крымском мосту Кагарлицкий написал два поста в своем телеграм-канале. В первом он рассуждает о том, что из-за взрыва «будут проблемы со снабжением» и называет мост «главным достижением путинской эпохи». «На фоне тотального воровства и неэффективности все равно можно добиваться практических результатов, если вложить какие-нибудь 400-500 процентов технологически необходимых средств», — писал Кагарлицкий.

Во второй публикации он иронизирует по поводу сообщения председателя Госсовета аннексированного Крыма Владимира Константинова, который утром 8 октября 2022 года написал в соцсетях, что Крымский мост разрушили «украинские вандалы».

«В своей деятельности профессор Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — сказал Ерохов. Он не успел прилететь в Сыктывкар на заседание по мере пресечения.

В мае прошлого года Минюст внес Кагарлицкого в список «иноагентов», а в 2018 году этот статус получила некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений», которую возглавляет Кагарлицкий.

Обыски в рамках дела против Кагарлицкого прошли еще по нескольким адресам. Так, 25 июля силовики пришли с обыском к московскому активисту и психологу Александру Арчагову, который вел стримы на ютьюб-канале проекта Кагарлицкого «Рабкор». Его увезли на допрос, после чего отпустили в статусе свидетеля, пишет «ОВД-Инфо».

В тот же день обыск прошел у социолога и бывшей кандидатки в губернаторы Пензенской области Анны Очкиной. По данным местного телеграм-канала «Финогеев напишет», у нее изъяли технику, отвезли на допрос в управление ФСБ по Пензенской области, а после отпустили также в статусе свидетеля. Как она может быть связана с делом Кагарлицкого — пока неизвестно.

Кроме того, «Рабкор» пишет, что силовики пришли с обысками к редактору телеграм-канала издания и группы во «ВКонтакте» Артему и работнику видеостудии Валерию. Их обоих увезли на допросы, но уже отпустили.

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