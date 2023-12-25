Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому и потребовала назначить ему реальный срок

Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому и попросила назначить ему реальное лишение свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Социолога и главреда журнала «Рабкор» освободили в зале суда. Сторона обвинения запрашивала для него пять с половиной лет колонии.

Уголовное дело против Кагарлицкого возбудили летом 2023 года. 26 июля его поместили в СИЗО. Поводом для преследования стало видео, которое социолог записал после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022-го. В прокуратуре утверждали, что на ролике были «признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации».

В мае 2022 года Минюст внес Кагарлицкого в реестр «иноагентов». В августе 2023-го он попал в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

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