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Мужское неведение

Бродячая матка и принудительная стерилизация. Как объясняли болезни и лечили женщин на протяжении веков? Тест «Холода»

11.02.2024

Многие века знания о женском здоровье были основаны на стереотипах: например, считалось, что обучение вредит женщинам, так как их нервы слишком «туго натянуты», а от чтения воспаляются яичники. До 1990-х годов большинство клинических испытаний лекарств проводились на мужчинах, а женский организм и его специфические потребности оставались неизученными. И даже сегодня проблема дискриминации остается актуальной — исследования заболеваний, от которых в основном страдают женщины, получают меньшее финансирование, чем исследования болезней, распространенных среди мужчин. Узнайте о влиянии гендерных стереотипов на медицину в тесте «Холода».

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В прошлом множество заболеваний женщин объясняли истерией, и этот исключительно женский диагноз существовал вплоть до 1980-х годов. Сначала в качестве лечения врачи рекомендовали замужество и материнство, затем — принудительное заключение в психиатрических лечебницах, применение электрошока, насильное хирургическое удаление клитора, матки и груди. Проверьте, знаете ли вы, как лечили женщин в давнем — и совсем недавнем! — прошлом.

Начнем с далекого прошлого! Еще древние греки пытались раскрыть причины различных заболеваний и смерти женщин. Из-за чего, по их мнению, зачастую болели и умирали женщины?
В каком году появилось первое полное научное описание клитора?
В XIX веке венгерский доктор Игнац Земмельвейс получил прозвище «спаситель матерей» за то, что нашел причину родильной горячки (инфекционное заражение при родах), от которой умирали до 30% женщин и младенцев в европейских больницах. Он сделал открытие, благодаря которому смертность в его отделении снизилась до нуля. Это открытие было отвергнуто научным сообществом, а над доктором насмехались. В чем заключалась его теория?
В 1957 году немецкая фармацевтическая компания выпустила лекарство для беременных от тошноты, раздражительности и бессонницы. Препарат рекламировался как лучшее средство для кормящих и беременных и вскоре стал популярным во всем мире. Однако женщины, использовавшие его, столкнулись с серьезными побочными эффектами. С какими?
В США принудительная стерилизация женщин была законной с 1907 года вплоть до конца ХХ века. По каким показаниям ее проводили?
Перед тем как с третьей попытки одобрить женскую виагру в 2015 году, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запросили исследование о ее совместимости с алкоголем. Сколько женщин в нем участвовало?
Ученые уже много лет изучают ВИЧ и СПИД, но долгое время женщин исследовали иначе, чем мужчин и детей. Что пытались выяснить?
В каком году ученые впервые выяснили причины токсикоза у беременных?
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Автор
Диана Исаак
Фото
Wikimedia Commons
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