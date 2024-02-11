Мужское неведение

Многие века знания о женском здоровье были основаны на стереотипах: например, считалось, что обучение вредит женщинам, так как их нервы слишком «туго натянуты», а от чтения воспаляются яичники. До 1990-х годов большинство клинических испытаний лекарств проводились на мужчинах, а женский организм и его специфические потребности оставались неизученными. И даже сегодня проблема дискриминации остается актуальной — исследования заболеваний, от которых в основном страдают женщины, получают меньшее финансирование, чем исследования болезней, распространенных среди мужчин. Узнайте о влиянии гендерных стереотипов на медицину в тесте «Холода».

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В прошлом множество заболеваний женщин объясняли истерией, и этот исключительно женский диагноз существовал вплоть до 1980-х годов. Сначала в качестве лечения врачи рекомендовали замужество и материнство, затем — принудительное заключение в психиатрических лечебницах, применение электрошока, насильное хирургическое удаление клитора, матки и груди. Проверьте, знаете ли вы, как лечили женщин в давнем — и совсем недавнем! — прошлом.