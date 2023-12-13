Отбывающей наказание журналистке Пономаренко предъявили новое уголовное обвинение

Отбывающей наказание в колонии журналистке Марии Пономаренко предъявили обвинение по новому уголовному делу. На этот раз ей вменяют статью о дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 УК). Максимальный срок по этой статье — пять лет лишения свободы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Пономаренко Дмитрия Шитова.

О возбуждении нового уголовного дела против Пономаренко стало известно в ноябре. По версии следствия, осужденная журналистка отказалась покидать камеру и идти на дисциплинарную комиссию, в ответ сотрудники колонии применили силу, и тогда она якобы напала на двоих тюремщиков. Сама Пономаренко свою вину отрицает.

В феврале 2023 года суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Поводом для возбуждения этого уголовного дела против Пономаренко стал пост ее в инстаграме про российский обстрел Драмтеатра в украинском Мариуполе, опубликованный 17 марта прошлого года.

Во время следствия после вынесения приговора журналистка и ее адвокат неоднократно сообщали о пытках и издевательствах, которым она подвергается со стороны сотрудников ФСИН.

Так, в СИЗО ее избили врачи тюремной психиатрической бригады, а в колонии на месяц отправили в штрафной изолятор за то, что она упала в обморок.

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