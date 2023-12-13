Поддержать
Новости

Отбывающей наказание журналистке Пономаренко предъявили новое уголовное обвинение

17:23 • 13.12.2023

Отбывающей наказание в колонии журналистке Марии Пономаренко предъявили обвинение по новому уголовному делу. На этот  раз ей вменяют статью о дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 УК). Максимальный срок по этой статье — пять лет лишения свободы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Пономаренко Дмитрия Шитова.

О возбуждении нового уголовного дела против Пономаренко стало известно в ноябре. По версии следствия, осужденная журналистка отказалась покидать камеру и идти на дисциплинарную комиссию, в ответ сотрудники колонии применили силу, и тогда она якобы напала на двоих тюремщиков. Сама Пономаренко свою вину отрицает.

В феврале 2023 года суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Поводом для возбуждения этого уголовного дела против Пономаренко стал пост ее в инстаграме про российский обстрел Драмтеатра в украинском Мариуполе, опубликованный 17 марта прошлого года. 

Во время следствия после вынесения приговора журналистка и ее адвокат неоднократно сообщали о пытках и издевательствах, которым она подвергается со стороны сотрудников ФСИН. 

Так, в СИЗО ее избили врачи тюремной психиатрической бригады, а в колонии на месяц отправили в штрафной изолятор за то, что она упала в обморок.  

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»