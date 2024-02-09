Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В середине января Басманный суд Москвы арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Как сообщили в пресс-службе суда, Удальцов на сайте «Левого фронта» и в своем телеграм-канале «размещал публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности».

Сам Удальцов тогда заявил, что дело против него завели из-за постов про участников марксистского кружка из Уфы, которых в 2020 году арестовали по делу о террористическом сообществе. Политик не признал вину. Свое уголовное преследование он связал с предстоящими президентскими выборами.

Сергей Удальцов был активным участником протестов в России, которые начались в 2011 году после выборов в Госдуму. В 2014 году его приговорили к четырем с половиной годам заключения по «болотному делу».Суд признал его виновным в организации массовых беспорядков.

Он освободился в августе 2017 года. Сейчас Удальцов поддерживает войну в Украине, аннексию Крыма, но критикует Владимира Путина.

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