Суд арестовал Сергея Удальцова по делу об «оправдании терроризма»

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Удальцова, передает «Медиазона». Лидера «Левого фронта» обвиняют в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

«Очень печально мне и обидно, что в нынешней ситуации почему-то власть сажает патриотов и не замечает жуликов мерзавцев во власти. Очень обидно. Но будем бороться. Правда за нами. Всем спасибо за поддержку. Те обвинения, которые предъявлены, иначе как бредом назвать не могу. Моральная поддержка людей, которые еще не осуждены, не может являться оправданием терроризма», — сказал Удальцов перед началом заседания.

По словам политика, дело против него завели из-за постов про участников марксистского кружка из Уфы, которых в 2020 году арестовали по делу о террористическом сообществе. Удальцов не признал вину и связал свое преследование с предстоящими президентскими выборами.

Накануне дома у Удальцова прошел обыск. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции», — написал он в своем телеграм-канале. Позже это подтвердила его адвокат Виолетта Волкова. Она также сообщила, что политика увезли на допрос в Следственный комитет.

«СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — сказала Волкова ТАСС.

Сергей Удальцов был активным участником протестов в России, которые начались в 2011 году после выборов в Госдуму. В 2014 году Мосгорсуд приговорил его к четырем с половиной годам заключения по «болотному делу». Его признали виновным в организации массовых беспорядков. Удальцов тогда не признал вину. Он освободился в августе 2017 года. В 2019 году ЕСПЧ присудил Удальцову девять тысяч евро компенсации за неправомерный приговор российского суда.

Удальцов поддерживает российское вторжение в Украину, аннексию Крыма и других украинских территорий. При этом он критикует Владимира Путина.

Читать еще Гайд по визам в Европу для россиян Что нужно для заявки, как долго рассматривают и как оформить документы за пределами РФ

Читать еще Помилованного за участие в войне убийцу вновь осудили за убийство

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.