Обвинение запросило 25 лет фигуранту дела «Сети» Иванкину по обвинению в двойном убийстве

Во время прений в Рязанском областном суде прокурор запросил 25 лет лишения свободы, а также два года ограничения свободы для фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина, которого обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и SOTA.

10 января коллегия присяжных единогласно признала Иванкина виновным в убийстве двух человек из-за осуществления ими общественного долга (пункты «а», «б» и «ж» части 2 статьи 105 УК).

Как утверждало обвинение, в апреле 2017 года Максим Иванкин вместе с Алексеем Полтавцом убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева. Это произошло вскоре после того, как все четверо бежали из Пензы, чтобы избежать уголовного преследования за распространение наркотиков.

Мотивом убийства, по версии следствия, стали опасения, что Дорофеев и Левченко сдадутся полиции и дадут показания. Чтобы не допустить этого, Иванкин и Полтавец заманили их в лес возле деревни Лопухи и там убили.

В 2020 году находившийся за границей Полтавец рассказал об убийстве Левченко и Дорофеева изданию «Медуза». К этому моменту Левченко уже три года числилась пропавшей без вести. После публикации материала было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Вскоре останки Левченко и Дорофеева были найдены под Рязанью.

В октябре 2021 года Иванкину, который к этому моменту уже был осужден на 13 лет по делу «Сети», предъявили обвинение в убийстве Дорофеева и Левченко. Иванкин отказался от адвоката и дал признательные показания, но позже заявил, что силовики заставили его это сделать под пытками.

В марте 2023 года автор материала «Медузы», в котором рассказывалось об убийстве Дорофеева и Левченко, Максим Солопов выступил свидетелем обвинения на суде над Иванкиным. Там он заявил, что его источниками были друзья фигурантов дела и переписка обвиняемых, которую IT-специалисты «Медузы» считают подлинной.

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года. Позже по нему арестовали 11 человек. Их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Позже семь фигурантов этого дела приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Обвиняемые по этому делу заявляли, что оно было сфабриковано сотрудниками ФСБ, а признательные показания обвиняемых получены под пытками.

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