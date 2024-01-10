Присяжные признали фигуранта дела «Сети» Иванкина виновным в убийствах

Коллегия присяжных Рязанского областного суда единогласно признала фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина виновным в убийстве двух человек. Об этом сообщает «Медиазона». По данным издания, присяжные сочли, что Иванкин не заслуживает снисхождения.

По версии обвинения, Иванкин вместе со своим приятелем Алексеем Полтавцом в апреле 2017 года убили двух своих друзей — 19-летнюю Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева. Это произошло после того, как все четверо бежали из Пензы, чтобы избежать уголовного преследования по делу о распространении наркотиков.

Как утверждало следствие, мотивом преступления стали опасения, что Левченко и Дорофеев дадут показания по этому делу.

В 2020 году находившийся за границей Полтавец рассказал об убийстве Левченко и Дорофеева изданию «Медуза». К этому моменту Левченко уже три года числилась пропавшей без вести. После публикации материала было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Вскоре останки Левченко и Дорофеева были найдены под Рязанью.

В октябре 2021 года Иванкину, который к этому моменту уже был осужден на 13 лет по делу «Сети», предъявили обвинение в убийстве Дорофеева и Левченко. Иванкин отказался от адвоката и дал признательные показания, но позже заявил, что силовики заставили его это сделать под пытками.

В марте 2023 года автор материала «Медузы», в котором рассказывалось об убийстве Дорофеева и Левченко, выступил свидетелем обвинения на суде над Иванкиным. Там он заявил, что его источниками были друзья фигурантов дела и переписка обвиняемых, которую IT-специалисты «Медузы» считают подлинной.

Так называемое дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года. Позже по нему арестовали 11 человек. Их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Позже семь фигурантов этого дела приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Обвиняемые по этому делу заявляли, что оно было сфабриковано сотрудниками ФСБ, а признательные показания обвиняемых получены под пытками.

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