Экс-журналист «Медузы» Солопов выступил свидетелем против фигуранта дела «Сети» Иванкина. Его обвиняют в двойном убийстве

Суд допрашивает в качестве свидетеля обвинения бывшего журналиста «Медузы» Максима Солопова, который был одним из авторов журналистского расследования о деле «Сети».

В своем расследовании Солопов предполагал, что фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих жителей Пензы — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Как пояснил Солопов, его источниками были друзья участников дела и переписка обвиняемых, которую IT-специалисты «Медузы» считают подлинной. Также Солопов был соавтором публикации беседы с Полтавцом, в которой тот заявил, что он и Иванкин причастны к убийству.

Солопов предполагает, что 17-летний Полтавец, признавшийся «Медузе» в убийстве, на момент его совершения находился под влиянием старших друзей и не мог до конца осознавать свои действия. Также Солопов заявил, что молодой человек раскаялся в преступлении, но не собирался сдаваться правоохранительным органам.

Признаваясь в убийстве Полтавец, по словам Солопова, точно описал приметы местности, где произошло убийство.

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года. В феврале 2020 года по нему было осуждено семь человек, в том числе и Иванкин, на срок от шести до восемнадцати лет. Их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем.

В 2021 году Иванкин стал фигурантом дела об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, позже обвинения были предъявлены Полтавцу.

Источник: SOTA

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