«Пощекотавшую» грудь монументу «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО жительницу Самары Алену Агафонову, «пощекотавшую» грудь монументу «Родина-мать». Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

Агафонову обвиняют в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. По версии следствия, летом прошлого года она сняла у подножья монумента видео, на котором «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».

Изначально дело на Агафонову завели по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК), максимальное наказание по которой — три месяца ареста. Вероятно, дело переквалифицировали.

«Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда, и прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом. По своей глупости я даже не подумала, что смогу задеть чьи-то чувства. Прошу прощения у всех граждан России», — сказала Агафонова, находясь в кабинете следователя.

Шуточное видео с грудью монумента «Родина-мать» Агафонова опубликовала в инстаграме в июле 2023 года. На него обратили внимание Z-блогеры и написали на девушку донос. Агафонову задержали 8 февраля в одном из московских аэропортов сразу же после ее возвращения на территорию страны.

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