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Против девушки, снявшей шуточные сторис с монументом «Родина-мать», завели уголовное дело

14:32 • 24.07.2023

Полиция возбудила уголовное дело об осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК) против 23-летней жительницы Самары Алены Агафоновой, сообщает прокуратура Волгоградской области.  

По версии следствия, Агафонова, находясь на месте захоронения на Мамаевом кургане в Волгограде, «совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет». 

Ранее Агафонова выложила в инстаграм видео с монументом «Родина-мать». Она сняла его с такого ракурса, будто «щекочет» пальцем грудь памятника, напевая при этом цирковую мелодию. На ролик обратил внимание пророссийский крымский блогер Александр Талипов. По данным «ОВД-Инфо», он регулярно публикует «извинения» жителей Крыма после задержания российскими силовиками. 

Алена Агафонова в разговоре с «Газетой.Ru» также извинилась за публикацию видео. Она сказала, что не хотела надругаться над монументом и бойцами ВОВ. «Я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать … Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она. 

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