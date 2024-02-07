Украинский спецназ захватил наемников ЧВК Вагнера в Судане

Украинский спецназ принял участие в боевом столкновении с якобы бойцами ЧВК «Вагнер» в Судане. На опубликованном в СМИ видео есть кадры допроса нескольких наемников ЧВК. Среди них — один русскоговорящий и два темнокожих, по всей видимости, местных бойца. Наемники признаются на камеру, что их задача — свержение местного правительства. «Холод» рассказывает, что именно войска обеих стран делают в Африке и как это связано с войной России с Украиной.

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Издание Kyiv Post опубликовало видео с заголовком: «Украинский спецназ допрашивает наемников “Вагнера” в Судане». Там сотрудники украинского спецназа сначала осматривают военные машины, в одной из которых видно тело солдата и значок ЧВК «Вагнер» на пассажирском сидении. В следующей части ролика украинские бойцы проходят мимо нескольких трупов, после чего опрашивают троих пленных: русскоязычного и двух африканцев. Один из них на русском языке признается, что он солдат ЧВК «Вагнер».

— Как вы попали в Судан?

— Ехали через ЦАР в Хартум.

— Какая цель?

— Свергнуть местное правительство.

Диалог между пленным наемником и украинским военным.

В ответ на вопросы украинских спецназовцев русскоязычный пленный отвечает, что в Судан они попали через Центральноафриканскую Республику, где базируется 100 наемников «Вагнера». Темнокожие бойцы ЧВК во время допроса рассказали, что за свою работу они получают тысячу долларов в месяц.

Это же видео опубликовал украинский проект «Хочу жить». Допрос пленного назвали «пополнением обменного фонда из Судана».

Нашивки ЧВК «Вагнер», фото: KyivPost / YouTube

«Неизвестные бойцы, похожие на спецов ГУР МО, взяли в плен наемников ЧВК “Вагнер”, которых Россия отправила в Африку свергать правительство очередной африканской страны — Судана», — говорится в посте.

Что украинские военные и ЧВК «Вагнер» делают в Судане?

Наемников «Вагнера» задержали сотрудники спецподразделения «Тимур», которое входит в состав Управления военной разведки Украины. Эти подразделения находятся в Судане уже несколько месяцев. В январе 2024 года мировые СМИ выложили видео, как украинские дроны бьют по позициям ЧВК «Вагнер». Тогда спецслужбы Украины сообщили, что спецназ ведет запланированную работу «по уничтожению российских наемников и их местных партнеров-террористов». Видео с уничтожением позиций «Вагнера» в Судане были также опубликованы осенью 2023 года. Тогда украинские власти не опровергли и не подтвердили информацию о причастности к ударам дронов, но глава ГУР Кирилл Буданов напомнил, что обещал «уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились».

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Также в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что встретился с главой Суданского суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Тогда они обсудили «деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией».

С апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией страны. Российские наемники из ЧВК «Вагнер» участвуют в боевых действиях с 2019 года. Наемники ЧВК «Вагнер» воюют на стороне RSF. С 2023 года они поставляли оружие и боеприпасы RSF, бойцы которых устроили военный переворот и свергли президента Омара аль-Башира. Около 90% оружия Силы быстрого реагирования получили от ЧВК «Вагнер» — несмотря на гибель основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, этот канал поставок еще открыт.

Российские наемники появились в Судане не позже 2017 года. Тогда президент Судана Омар аль-Башир подписал с властями РФ соглашения о создании российской военно-морской базы и о совместной добыче золота. Российские и зарубежные источники также писали о том, что все это время «Вагнер» занимался обучением суданских военных. Сотрудничество наемников и Сил быстрого реагирования связывают с тем, что основателя ЧВК интересовали золотые прииски, которыми завладел командующий RSF Мохамед Хамдан Дагало (Хемедти).

Военный переворот в Судане произошел в октябре 2021 года. С тех пор страной управлял переходный Суверенный совет, в который входили командующий RSF Хемедти и фактический глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан. Весной 2023 года между этими командующими случился конфликт. Хамедти и Фаттах аль-Бурхан разругались по поводу того, в каком направлении должен двигаться Судан, включать ли Силы быстрого реагирования в состав регулярной армии и кто после этого ее возглавит. С апреля 2023 года между официальными войсками страны и RSF идет вооруженный конфликт.