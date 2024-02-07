Сразу 33 украинских пленных приговорили к огромным срокам в аннексированной Донецкой области

В аннексированной Донецкой области «Верховный суд ДНР» приговорил сразу 33 украинских военнопленных к лишению свободы на срок от 27 до 29 лет. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Украинских пленных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Как утверждало обвинение, весной 2022 года подсудимые вели обстрел жилых домов в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате один человек погиб, еще один был ранен, а также были повреждены 42 дома и два автомобиля.

Суды в аннексированной Донецкой области регулярно приговаривают к большим срокам лишения свободы украинских пленных, как правило, обвиняя их в жестоком обращении с гражданским населением.

Так, в ноябре 2023 года суд приговорил к пожизненному сроку 28-летнего командира 36-й роты отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. А в июне 20 лет лишения свободы назначили пленному бойцу полка «Азов» Ренату Алиеву.

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