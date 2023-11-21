В ДНР украинского военного приговорили к пожизненному сроку. Суд посчитал, что он отдал приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя

Верховный суд в аннексированном Донецке приговорил к пожизненному сроку 28-летнего командира 36-й роты отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. Об этом сообщает российская Генпрокуратура.

Свинарчука признали виновным в убийстве двух и более лиц в составе организованной группы по мотивам политической ненависти (пункты «а», «ж» и «л» часть 2 статьи 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункты «а», «ж» и «л» части 2 статьи 105 УК) и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (часть 1 статьи 356 УК).

По версии обвинения, с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Свинарчук, находясь на боевых позициях украинской армии на территории «Азовобщемаша» в Мариуполе, отдал приказы об убийстве мирных жителей города. Генпрокуратура РФ считает, что его подчиненные убили 21 человека и пытались убить еще 16, но тем удалось сбежать.

Российский Следственный комитет утверждает, что Свинарчук полностью признал вину и дал признательные показания. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее суд в ДНР приговорил одного подчиненного Свинарчука Игоря Тарана к пожизненному заключению, а другого — Виталия Антонова — к 24 годам лишения свободы.

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