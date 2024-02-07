«В отличие от рыхлых режимов Грузии и Украины Алиев с задачей справился»

В Азербайджане проходят президентские выборы — еще менее интригующие, чем в России. Хотя нынешний президент Ильхам Алиев руководит страной с 2003 года, ни своего Навального, ни своего Надеждина у него нет. И оппозиционеры из 1990-х, которые когда-то могли представлять угрозу еще отцу Ильхама Алиева Гейдару, и более молодые политики просто не решаются критиковать лидера, который всего полгода назад силой завершил карабахский конфликт. Пользуясь своим неприкосновенным положением, Алиев идет на конфликт с Евросоюзом и США, обвиняя их в лицемерии. Однако в одном клубе с Путиным и Лукашенко президент Азербайджана окажется вряд ли. Специально для «Холода» — репортаж Кирилла Кривошеева из Баку.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Пустая трата денег

«Это председатель комитета в парламенте, это тоже председатель комитета, это — зампредседателя», — рассказывает мне азербайджанский депутат Расим Мусабеков, показывая на стенд с агитационными плакатами в центре Баку. Ильхама Алиева, который на нем тоже есть, представлять не надо никому, а вот оппонентов знают далеко не все азербайджанцы. «Этот раньше был в “Народном Фронте”, этот тоже, — продолжает Мусабеков. — Это председатель бывшей Либерально-демократической партии. В целом можно сказать, что все существующие политические силы на выборах представлены. Но каждый из них вряд ли наберет больше одного-двух процентов».

На улицах азербайджанской столицы информацию о кандидатах надо еще поискать. В основном плакаты сообщают о самом факте голосования и призывают «принять правильное решение, думая о будущем». На некоторых даже изображен большой вопросительный знак — хотя ответ на этот вопрос всем известен. На многих стендах вместо семи плакатов с кандидатами наклеен всего один — и на нем, конечно, Ильхам Алиев. Оппозиционеры просто не стали печатать большой тираж — ведь это пустая трата денег.

Заоблачный рейтинг Ильхама Алиева — результат многих факторов. Среди них есть многолетняя зачистка политического поля: частично репрессии, а частично превращение противников власти в невзрачных чиновников, которые боятся потерять имеющиеся привилегии. Но этот фактор был главным до изменения статус-кво в Карабахе.

В 2020 году, когда азербайджанская армия вернула себе семь районов и город Шуша, имеющий большое историческое значение, президент получил статус народного героя, которому просто нечего возразить. А в сентябре 2023 года этот результат закрепился «антитеррористической операцией» с взятием под контроль всего Карабаха, включая столицу, где и проживала большая часть армянского населения. Примерно за неделю более 100 тысяч армян просто уехали из Карабаха, сделав регион безлюдным, а Ильхама Алиева — триумфатором.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Ханкенди, также известном как столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт. 15 октября 2023 года. Фото: пресс-служба президента Азербайджана / AFP / Scanpix



Ни на улицах Баку, ни в азербайджанских СМИ никакой внутриполитической дискуссии не наблюдается вовсе. По словам собеседников «Холода», знакомых с местными политическими реалиями, единственная интрига — насколько сильно изменится состав правительства после выборов. Мотивацию тех, кто изображает из себя оппонентов президента-победителя, все тоже описывают похоже — «они что-то попросят взамен». Варианты того, что это может быть, разнятся — и сохранение депутатского мандата после следующих выборов, которые пройдут в этом же году (для этого правящая партия «Новый Азербайджан» выставляет на участке условного оппозиционера слабого кандидата), и негласная поддержка семейного бизнеса, и выделение помещения под офис партии.

Такие реалии в азербайджанской политике существуют много лет, но ровно четыре года назад, в феврале 2020 года, в стране произошло яркое по тем меркам событие — в парламент избрался единственный оппозиционный депутат, Эркин Гадирли. Он выдвигался от партии ReAl («Республиканская альтернатива»), чей лидер Ильгар Мамедов более пяти лет провел в тюрьме по обвинению в «организации массовых беспорядков». Его освобождению в 2018 году помогло решение ЕСПЧ, который признал приговор неправомерным.

«Когда мы обсуждали мое выдвижение в президенты, три представителя руководства партии были за, три против, а двое воздержались, — рассказывает “Холоду” Ильгар Мамедов. — Я тоже воздержался, потому что не хотел ставить под удар перспективы партии на парламентских выборах ради личного участия. Изначально последовательность выборов должна была быть такой: в ноябре — парламентские, в декабре — муниципальные, и только в апреле 2025 года — президентские. Но президентские проводят досрочно, и это получилась кампания про прошлое — про победу. С этой кампанией все понятно. А вот парламентские выборы будут про будущее, и так как из-за существующей политической среды у нас не слишком много ресурсов, мы сконцентрируемся на парламентских».

Знакомые реалии

Молодые либеральные активисты, которые остаются в стране, не надеются и на парламентские выборы: они просто разочарованы во всех политических силах. «Когда Ильгар Мамедов сидел в тюрьме, очень многие в него верили, — рассказывает феминистка Гюльнара Мехтиева. — Думали, что вот он выйдет из тюрьмы и его можно будет выдвигать в президенты. Многие ребята работали в ReAl волонтерами совершенно искренне. А потом Ильгар вышел и стал чудить. Его партия пошла на диалог с властью, им дали избрать одного депутата — Эркина, но люди после этого от них отвернулись».

Один из лидеров азербайджанской оппозиции Ильгар Мамедов в окружении соторонников, которые встречают его на выходе из тюрьмы. 13 августа, 2018. Баку, Азербайджан. Фото: Aziz Karimov / Pacifci Press / Alamy / Vida Press

Тем не менее за свой депутатский срок Эркин Гадирли проголосовал против одного репрессивного закона — о создании реестра медиа. СМИ, которые в него не войдут, просто не смогут работать. Согласно тому же закону, СМИ запрещено получать иностранное финансирование. Именно за это в ноябре и декабре в Азербайджане по очереди задержали семь сотрудников оппозиционных изданий — Abzas Media, Kanal 13 и Kanal 11.

«Это просто очевидная фальсификация. В офисе не было сейфа, куда можно было подкинуть деньги, и поэтому их “обнаружили” просто на шкафу у входа», — рассказала «Холоду» независимая журналистка Хадиджа Исмаил, сотрудничающая с OCCRP.

Феминистка Гюльнара Мехтиева назначила встречу возле здания суда: она собиралась на заседание по делу профсоюзного активиста Афиаддина Мамедова, но его в последний момент перенесли. «Скорее всего, они не хотят шумихи перед выборами», — считает Гюльнара. На такие дела обычно приходит 30–40 человек. Афиаддина обвиняют в нападении на человека с ножом, но соратники уверены, что дело сфабриковано.

«Он вышел из дома в парикмахерскую, собирался на свадьбу к другу. Как он рассказывает, прямо у подъезда он увидел стоящих людей в штатском и сразу узнал их. Они принимали участие в предыдущих его задержаниях. Когда он хотел завернуть в угол, просто упал от удара кулака в нос. А когда поднялся, ему надели наручники, — рассказывает Гюльнара. — Следствие утверждает, что он ругался матом, и какой-то мужчина сделал ему замечание, а Афиаддин в ответ нанес ему глубокое ранение. Имя пострадавшего мы знаем, но в суд он ни разу не приходил. Это отработанная схема — у полиции много наркоманов, которые готовы на такую сделку. Афиаддин и его друзья создали группу профсоюзов “Рабочий стол”. Четыре члена этой команды теперь за решеткой, а остальные пытаются вести более сдержанную деятельность».

Есть в Азербайджане и еще одна оппозиционная партия — «Народный фронт». Но ее лидер Али Керимли объявил о бойкоте голосования, объяснив, что «не хочет участвовать в спектакле».

Али Керимли во время протестов. Баку, Азербайджан. 11 сентября 2016 года. Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

На вопрос, кто в Азербайджане мог бы стать «кандидатом надежды», феминистка Гюльнара Мехтиева приводит ютуб-блогера Мехмана Гусейнова. Он уже пытался стать депутатом, о чем даже сняли фильм «Кандидат». Но победа досталась провластному политику. Сейчас Гусейнов временно уехал за границу, но продолжает снимать сатирические видео про политику и социальную жизнь в Азербайджане.

И в 2020 году, и сейчас провластные спикеры обещали значимые реформы, которые сделают властную систему более подотчетной обществу и справедливой. Однако на деле все это время в Азербайджане говорили только об одном — о возвращении под свой контроль Карабаха и силовом давлении на Армению. Попутно Баку вел информационную войну с теми, кто его критиковал. В первую очередь — с Францией, но периодически доставалось и США, России, а также Ирану. Если прибавить к этому традиционно теплые отношения Азербайджана с Израилем и Украиной, то такой внешнеполитический расклад можно назвать уникальным. Оказывается, критиковать Вашингтон и Тегеран, а также жать руку Путину и Зеленскому можно буквально с разницей в несколько недель.

Зато теперь, спустя четыре года, избирателю можно пообещать те же самые реформы: укрупнение муниципалитетов и улучшение судебной системы. «Наводить порядок с судами нужно, не должны все вопросы решаться через аппарат президента», — говорит депутат Расим Мусабеков.

Азербайджанские горки

Волны потепления и похолодания в отношениях с Западом в Азербайджане легко сменяют друг друга, но сейчас эти отношения находятся едва ли не в низшей точке за всю историю. 24 января ПАСЕ приостановила полномочия азербайджанской делегации на 2024 год из-за «невыполнения основных обязательств, вытекающих из его членства в организации». Для конкретики в резолюции есть ссылки на более ранние документы ПАСЕ с осуждением действий Азербайджана в Карабахе, включая перекрытие Лачинского коридора и «операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года, которая привела к полному бегству армянского населения из Нагорного Карабаха в Армению и обвинениям в этнической чистке» и тот факт, что в стране находятся под стражей как минимум 18 журналистов — включая тех, что были арестованы пару месяцев назад.

За резолюцию проголосовало 76 депутатов из 90 присутствующих (притом, что всего в ПАСЕ 306 членов), но это было уже не так важно — азербайджанская делегация заявила, что сама приостанавливает сотрудничество с ПАСЕ. Более того — в Баку заговорили о возможности выхода из Совета Европы, что впоследствии подтвердил сам Ильхам Алиев. «На совещании собрались представители МИДа, администрации президента, парламента и профильных министерств, — рассказывает “Холоду” политолог, контактирующий с органами власти, но пожелавший остаться анонимным. — И там пришли к выводу, что по 80% направлений у нас от членства в Совете Европы нет никаких преференций. Им нечем нас шантажировать — нет даже визовых льгот». Оформление визы для азербайджанцев на текущий момент дешевле, чем, например, для россиян: 35 против 80 евро, хотя до начала войны с Украиной россияне и азербайджанцы платили одинаково.

Обоснование азербайджанской стороны, почему ПАСЕ и Совет Европы в целом — бесполезные организации, во многом напоминает аналогичное заявление российского МИДа. В Москве утверждали, что присоединились к организации в 1996 году, рассматривая ее как «как потенциальную гуманитарно-правовую опору “Большой Европы” от Тихого океана до Атлантики». Но были разочарованы тем, что «страны Европейского союза и НАТО, злоупотребляя своим большинством, активно использовали эту организацию в качестве инструмента насаждения “порядка, основанного на правилах”, продвижения своих политических установок и “прогрессистских” ценностей, давления на “неугодные” государства, в первую очередь на Россию и Белоруссию (притом что Беларусь членом Советом Европы не была никогда. — Прим. “Холода”)».

Жители Гянджи во время стихийного митинга в поддержку президента Ильхама Алиева и азербайджанской армии по итогам Второй карабахской войны. Гянджа, 10 ноября 2020 года. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix

Азербайджанцы же заявили, что ожидали от Совета Европы поддержки в защите прав своих соотечественников, изгнанных из районов вокруг Карабаха в 1992–1994 годах, но вместо этого распространенной практикой в этих органах стали «политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм». Коснулись азербайджанские депутаты и темы предстоящих выборов: «Мы рассматриваем эту инициативу [приостановление полномочий делегации] как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране».

Как и россияне, в случае выхода из Совета Европы граждане Азербайджана лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, притом что только за 2023 год этой возможностью воспользовались 438 граждан.

«Что касается ПАСЕ, то моя позиция еще более жесткая, чем у правящей партии, — говорит “Холоду” единственный оппозиционный депутат нынешнего парламента Эркин Гадирли. — Да, наша страна недемократическая, и я открыто об этом говорю. Но где написано, что недемократическая страна не имеет права на оборону? Тем более что за приостановку полномочий нашей делегации выступали те же левые депутаты, что после 2014 году были против аналогичных мер для России — Тини Кокс, Франк Швабе».

«Люди из-за этого отворачиваются от Европы, начинают говорить: “Это все потому, что мы мусульмане”, — подхватывает мысль Ильгар Мамедов. — А если мы и правда выйдем из Совета Европы, то можно будет с уверенностью сказать, что по границе Азербайджана с Арменией и Грузией пройдет геополитическая и культурная граница Европы и Ближнего Востока, а это очень плохо с точки зрения и безопасности, и ценностей».

Как далеко на самом деле может зайти конфликт между Баку и Брюсселем, пока сказать сложно. Некоторые собеседники «Холода» рассчитывают, что после парламентских выборов, которые запланированы на ноябрь, но, скорее всего, пройдут летом, новая делегация сможет восстановить свои полномочия, и Баку продолжит сотрудничество в прежнем режиме. Но и вариант с выходом из Совета Европа некоторым азербайджанским политикам не кажется трагическим.

«Разве Казахстан и Узбекистан, которые не входят и не входили в Совет Европы, чувствуют себя какими-то изгоями? — говорит Расим Мусабеков. — Эти страны имеют собственную линию отношений с Западом, без нравоучений. Особенно явно лицемерие Брюсселя видно после предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Бывший президент Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, а до прошлого лета сидел и Ника Гварамия, причем вообще ни за что — за “злоупотребление служебным положением”. Но никаких вопросов к Тбилиси при этом не возникает». Отметим, что в прошлом году Ника Гварамия все же был помилован, а условия содержания экс-президента Михаила Саакашвили вызывают серьезное беспокойство в Страсбурге и Брюсселе.

Нынешнюю политическую систему в Азербайджане депутат Расим Мусабеков считает отвечающей вызовам времени. «Сильная, стабильная, преемственная и длительная власть эффективно решила задачу мобилизации экономических и управленческих ресурсов на решение больших задач, — говорит Мусабеков “Холоду”. — Главной из них было освобождение оккупированных Арменией территорий, восстановление суверенитета в полном объеме. В отличие от более демократических, но рыхлых режимов в Грузии, Молдове и Украине правительство президента Алиева с данной задачей справилось. Теперь стоит не менее грандиозная задача — мобилизация ресурсов на восстановление полностью разрушенных освобожденных территорий и возвращение на них сотен тысяч вынужденных переселенцев спустя 30 лет».

Сравнения Азербайджана с Россией, которая тоже критикует «западное лицемерие», Расиму Мусабекову корректными не кажутся. «В отличие от Путина, который ввязался в ненужную войну, Ильхам Алиев выполнил свою историческую миссию. В этом плане его можно сравнить с лидерами Сингапура или Южной Кореи второй половины XX века. У нас нет расстрелов и массовых репрессий, но есть достижение результата».