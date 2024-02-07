В России запретили секс-вечеринки Kinky Party

Организаторы секс-вечеринок Kinky Party объявили о приостановке своей деятельности в России. Причиной такого решения стало предостережение, полученное проектом от властей, говорится в его телеграм-канале.

«Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — сообщили организаторы вечеринок.

По их словам, из-за предостережения властей проект Kinky Party уже отказался от празднования своего восьмилетия, которое было запланировано на 17 февраля.

«Являются ли новые нормы временной или постоянной мерой — нам пока неизвестно. И сейчас нам, как и вам, необходима пауза, чтобы переварить эту информацию. Мы вернемся к вам, как только продумаем альтернативные способы дарить вам атмосферу праздника и свободы», — добавили представители проекта, отметив, что продолжат свою работу в Грузии.

Мероприятия Kinky Party проводятся с 2016 года. На сайте проекта говорится, что это «секс-позитивные вечеринки с тематикой, дресс-кодом, отличной музыкой и яркой шоу-программой», которые «помогают людям исследовать свои границы, фантазии и сексуальность». «На нашей вечеринке можно все, соблюдая правила культуры активного согласия и конфиденциальность других людей», — говорится в руководстве для новичков от Kinky Party.

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