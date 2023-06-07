Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил  бойца «Азова» к 20 годам за убийство мирного жителя

Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего украинского полка «Азов» Рената Алиева. Его признали виновным в убийстве по мотивам политической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главной военной прокуратуры России.

По версии обвинения, с конца марта по конец апреля 25-летний Алиев находился в Мариуполе в составе подразделения, оборонявшего город. В начале апреля он был на позиции, оборудованной в одной из квартир жилого дома на Азовстальской улице. Увидев из окна незнакомого мужчину, Алиев якобы выстрелил в него пять раз, а прибежавшему на звуки стрельбы сослуживцу сообщил, что только что застрелил мирного жителя.

Суды самопровозглашенных республик Донбасса регулярно приговаривают к большим срокам пленных украинских военнослужащих.

Так, например, 25 апреля к 22 годам колонии строгого режима там приговорили бойца украинской морской пехоты Андрея Петренко. По версии обвинения, находясь в Мариуполе, он якобы застрелил местного жителя «в целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения».

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