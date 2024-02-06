«Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь»

Жительница Свердловской области Надежда Макарова умерла от инфаркта после того, как получила сообщение о гибели мужа, который был мобилизован осенью 2022 года. У них осталось трое детей. Родственники Надежды надеются, что произошла ошибка и ее муж жив, а за детьми уже пришла опека. Подтвердить гибель мужа Макаровой пока не удалось. Подробности — в материале «Холода».

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42-летняя жительница Верхней Пышмы Надежда Макарова получила в ватсапе сообщение от командира подразделения, в котором служил ее мобилизованный муж Геннадий. Тот написал, что ее муж, вероятно, погиб, так как не вернулся с задания, на которое отправили 12 человек. После этого сообщения Надежде стало плохо, и ее отвезли в больницу с инфарктом, где врачи ее прооперировали. После операции Надежда пришла в себя, но на следующий день у нее случился второй обширный инфаркт, на этот раз врачи не смогли ее спасти, Надежда умерла. Ее похоронили 31 января.

После смерти Надежды ее сестре Наталье позвонил военком, который отправил Геннадия Макарова на войну, и сказал, что у него нет никакой информации о смерти Геннадия.

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О смерти Макарова написал в своих соцсетях бизнесмен, гендиректор компании «Парковки Москвы» и экс-кандидат в депутаты Госдумы Сергей Капчук, у которого Макаров несколько лет назад работал охранником.

«На СВО погиб мой бывший охранник Геннадий Макаров. <...> Узнав о смерти мужа, умерла его жена. Осталось трое детей. Двое из них несовершеннолетние. Были с ним на связи с момента его отъезда, но потом он перестал отзываться», — написал Капчук.

В статусе на странице Надежды Макаровой во «Вконтакте» написано: «моя семья - моя жизнь!!!». После того как осенью 2022 года Геннадия мобилизовали и он отправился на войну, Надежда много постила фотографии мужа в военной форме.

«Всех служащих, на войне и в запасе, срочную или альтернативную службу, ребятки с праздником вас, возвращайтесь все живые, мы вас очень любим и ждем!» — писала Надежда Макарова 23 февраля 2023 года.

Надежда была замужем за Геннадием Макаровым 10 лет. У них трое детей: 20-летняя дочь и двое сыновей, девяти и пяти лет. Родственники надеются, что Геннадий жив и о его гибели сообщили по ошибке.

«Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей. Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством. Вы не представляете, какая это была семья. Как она любила Гену, это словами не передать, а он ее просто боготворил! В сентябре, когда он приходил в отпуск, они обвенчались», — сказала сестра Надежды Наталья журналистам.

Сейчас Наталья планирует оформить опекунство над детьми. В ответ на ее слова представители органов опеки же утверждают, что не планировали изымать детей из семьи, а приехали со стандартной проверкой: удостовериться, что дети не остались в одиночестве. Представитель органов опеки также сказал, что «вопрос об изъятии несовершеннолетних из семьи не рассматривался», поскольку гибель отца семейства пока не установлена, однако вопрос может быть поднят, в случае если смерть Макарова подтвердится. Ситуацию с семьей взял на контроль депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов, пообещав выяснить, жив ли Геннадий Макаров.