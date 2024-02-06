«С размаху ударил меня кулаком в лицо» 

Бывшая жена ректора СПбГУ Николая Кропачева юрист Наталья Шатихина рассказала, что долгие годы он жестоко избивал ее. По словам Шатихиной, впервые Кропачев сделал это, когда она была беременна, после чего оскорбления и угрозы стали регулярными. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Куда надо позвонить, если папа снова будет бить маму?

О том, что бывший муж регулярно избивал ее, Шатихина рассказала в своем телеграм-канале. Первое избиение, случившееся в 2005 году, она описывает так: «Хорошо помню одно — как меня за шкирку волохают по полу, орут что-то и придавливают лицом к металлическому борту кровати. А я, согнувшись, закрывала обеими руками живот, потому что боялась, что ударюсь им, амортизировать было нечем, поэтому потом синими полностью были все плечи, которые приняли на себя удары о каркас. Я долго еще носила футболки с рукавами до локтя».

После этого случая, по словам Шатихиной, Кропачев признавался ей в любви, дарил подарки, но при этом не извинялся. В то время, как говорит Шатихина, и она, и ее близкие находились в «полной зависимости» от Кропачева. Шатихина тогда работала на кафедре уголовного права юрфака СПбГУ и собиралась уйти в декрет.

«Я решила, что это такой сбой в системе, надо больше и лучше стараться. Самое забавное, что ни разу после таких и любых других безобразных сцен человек никогда не раскаивался, не винился, ничего… Он обязательно на следующий день находил, на что обидеться самому, и месяцами ходил надутый», — пишет Шатихина.

Избиения, по утверждению Шатихиной, продолжились и после рождения дочери Лизы. Шатихина рассказывает, что однажды Кропачев ударил ее по лицу «уличным тапком», из-за чего у нее около виска образовался «огромный синяк, скрыть который было невозможно».

«Наверное, было сотрясение, потому что меня мутило несколько дней. И дальше мы вошли в ритм. Сцены и скандалы с матом и летающими предметами регулярно, а пару раз в год что-то такое вот до синяков. Обычно на теле. До сих пор, если у меня на предплечье синяк от чего-то, перехватываю автоматически беспокойный взгляд домашних», — рассказывает она.

Шатихина также пишет, что Кропачев бил ее по лицу: сначала ладонью, а спустя несколько лет — уже кулаком. Она не обращалась в полицию. «Ну синяк у тебя на теле или несколько. Ты позвонишь в полицию со словами, что тебя избил председатель их общественного (и еще 50 других) совета? И? У меня, к несчастью, образование профильное, чтобы понять перспективы», — объяснила Шатихина.

Она пишет, что Кропачев часто начинал скандалы перед сном и тем самым будил их дочь, которая «выскакивала спросонья из спальни, влезала между ними».

«В какой-то момент моя мама сказала мне, что не ходящий еще в школу ребенок попросил дать ей номер, куда надо позвонить, если папа снова будет бить маму, поэтому я должна эти разборки прекратить», — написала Шатихина.

Наталья Шатихина, фото: n_shatikhina / Instagram

Удалялся, дико хохоча

По словам Шатихиной, со временем Кропачев совсем перестал себя сдерживать и мог ударить ее в любой момент. А последние пять-семь лет брака во время ссор он начинал ее душить. Супруги развелись только летом 2022 года.

«Тебя валят на спину, коленом встают на живот, наваливаются на руки всем телом и душат. Остроты добавляет зачет по судебной медицине в анамнезе — понимаешь, что вот сейчас гортань, подъязычная кость, и все. Все усилия уходят на то, чтобы хоть как-то пытаться отцепить руки, сохранять максимальную собранность и хрипеть: “Отпусти!”», — написала она.

Как рассказывает Шатихина, после этого Кропачев мог дать ей оплеуху или пнуть, а затем «удалялся, дико хохоча». В последние годы, по ее словам, бывший супруг «после каждого такого припадка» звонил своей помощнице Свете и говорил: «Светочка, я завтра на работу не приду! Наталья Сергеевна снова на меня напала и всего расцарапала. Не смогу совещание вести».

Шатихина считает, что Кропачев уверен в своей безнаказанности: поэтому он мог ударить ее под камерами (она опубликовала видео, на котором видно, как сидящий в машине мужчина, похожий на Кропачева, замахивается на женщину) и в присутствии ее матери. «На любые наши документы, фото, видео, есть его элементарная фраза: “Этого не было”. Я это слышала столько раз, что наизусть выучила. Домашняя наша мантра. “Никто не посмеет сказать мне это в лицо, а если это не произносится, этого не было. Все”», — говорит Шатихина.

Она также поделилась с журналистами аудиозаписью, на которой, как утверждается, записаны разговоры и ссоры с Кропачевым. На них мужской голос говорит: «Я не могу спать. Опять меня злоба берет. Хочется тебя придушить или прибить, да. <...> Я вчера стою ночью и думаю: пришибить тебя, подушкой задушить и все. Была бы сейчас возможность, я поколотил бы тебя с удовольствием. Была бы возможность — резал бы по кусочкам».

В выложенных аудиозаписях Кропачев (как утверждает Шатихина) называет ее «жирной тварью», угрожает выложить ее обнаженные фотографии после развода, а также говорит, вероятно, находясь в ванной: «Я испытываю очень много эмоций, глядя на эту жирную тварь, эту суку, блядь».

«Холод» обратился за комментарием к Кропачеву. На момент публикации ответа не поступило. Издание «Ротонда» пишет, что Кропачев ответил на телефонный звонок журналистов издания, но сослался на занятость.

«Ротонда» также связалась с Шатихиной. Она рассказала, что не хотела выносить конфликт в публичное поле из-за дочери и зависимости от Кропачева на работе: «Я до последнего пыталась просто переждать, но вижу, что человек продолжает заниматься тем же самым, просто при помощи административного ресурса».

Что известно о Кропачеве и Шатихиной

Николай Кропачев с 2008 года занимает должность ректора СПбГУ. Он окончил юридический факультет тогда еще Ленинградского государственного университета, а позднее 12 лет занимал пост декана факультета. Этот же факультет окончили два российских президента — Владимир Путин и Дмитрий Медведев, причем у последнего Кропачев вел семинары. Медведев также работал на юрфаке под руководством Кропачева до того, как перешел в кремлевскую администрацию. «Коммерсантъ» писал, что их связывали «доверительные отношения».

Наталья Шатихина — управляющий партнер юридической фирмы CLC. Она окончила юридический факультет СПбГУ. С 2001 по 2022 год она занимала там должность старшего преподавателя и доцента кафедры уголовного права.

В карьере Шатихиной было много громких дел. Например, она представляла интересы бывшего тогда главой департамента автомобильной промышленности Минпромторгаа Дениса Пака в деле против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также она представляла интересы бывшего врио губернатора Петербурга Александра Беглова в деле о защите чести и достоинства. В суд на него тогда подал оппозиционный экс-депутат Максим Резник.

В 2019 году Шатихина чуть не получила дисциплинарное взыскание из-за своих комментариев о деле журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики. В своем телеграм-канале она критиковала действия защитников Голунова и утверждала, что журналист «так или иначе был вовлечен в распространение наркоты». Адвокатская палата тогда решила не возбуждать производство.