Несколько студентов СПбГУ отчислили за антивоенную позицию 

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) отчислили несколько студентов за антивоенную позицию. Все они поддерживали экс-доцента университета Михаила Белоусова, которого уволили за критику войны в Украине. Об этом пишет проект «Молния», который защищает права студентов.

Так, по его данным, вуз официально издал приказы об отчислении как минимум семи студентов исторического факультета. Об этом учащимся сообщил замначальника управления по работе с молодежью Вадим Федоров.

«Судя по названию приказа, студентов отчисляют за нарушение обязанностей, предусмотренных локальными актами СПбГУ», — пишет «Молния».

В начале мая из СПбГУ уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Его и нескольких учащихся обвинили в том, что они якобы иронизировали над смертью студента Федора Соломонова, который добровольцем отправился на фронт.

Комиссия по этике ученого совета университета пришла к выводу, что преподаватель «оскорбил память погибших при исполнении воинского долга». Ранее в российских телеграм-каналах распространился скриншот переписки Белоусова, в котором он написал, что «открытое одобрение рашизма омерзительно».

Спустя несколько дней та же комиссия постановила, что высказывания против войны в Украине нарушают кодекс учебного заведения, «несовместимы со статусом студента» и могут стать основанием для отчисления.

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