При ударе по Лисичанску погиб глава МЧС аннексированной Луганской области Алексей Потелещенко. Об этом сообщили «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уточняет Mash, ссылаясь на сына погибшего, Потелещенко вместе с другими гостями в момент удара находился в кафе «Адриатика», где свой день рождения праздновал депутат аннексированной Луганской области Иван Жушма. РИА «Новости» со ссылкой на главу Лисичанска пишет, что при ударе погибли два местных депутата: Жушма и Артем Троснянский.

В свою очередь, Z-военкор Юлия Андриенко написала, что в кафе, которое находилось рядом с пекарней гости, собрались на день рождения его хозяина. Андриенко также утверждает, что удар был неслучайным, а целью украинских военных был кто-то из присутствовавших. «"Хаймарс" все же недешевая игрушка. И, конечно, без наводчика не обошлось», — написала она.

Вечером 3 февраля глава аннексированной Луганской области Леонид Пасечник сообщил об ударе по пекарне. На следующий день он заявил, что его жертвами стали 28 человек. Ответственность за атаку Пасечник возложил на ВСУ. Представители Украины не комментировали сообщения об ударе.

Обновлено в 15:27

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