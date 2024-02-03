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В аннексированном Лисичанске под обстрел попала пекарня. Есть жертвы 

20:06 • 03.02.2024

В аннексированном Россией Лисичанске под обстрел попала пекарня. По меньшей мере семь человек погибли, сообщает ТАСС. 

По данным местного МЧС, еще шестерых спасателям удалось достать из-под завалов живыми. При этом министр здравоохранения аннексированной Луганской области Наталья Пащенко сообщила, что в результате удара ранения получили восемь человек. 

Глава аннексированной Луганской области Леонид Пасечник возложил ответственность за удар по пекарне на Вооруженные силы Украины. Украинские власти это не комментировали. 

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