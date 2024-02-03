В аннексированном Лисичанске под обстрел попала пекарня. Есть жертвы 

В аннексированном Россией Лисичанске под обстрел попала пекарня. По меньшей мере семь человек погибли, сообщает ТАСС.
По данным местного МЧС, еще шестерых спасателям удалось достать из-под завалов живыми. При этом министр здравоохранения аннексированной Луганской области Наталья Пащенко сообщила, что в результате удара ранения получили восемь человек.
Глава аннексированной Луганской области Леонид Пасечник возложил ответственность за удар по пекарне на Вооруженные силы Украины. Украинские власти это не комментировали.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.