В аннексированном Лисичанске под обстрел попала пекарня. Есть жертвы 

В аннексированном Россией Лисичанске под обстрел попала пекарня. По меньшей мере семь человек погибли, сообщает ТАСС.

По данным местного МЧС, еще шестерых спасателям удалось достать из-под завалов живыми. При этом министр здравоохранения аннексированной Луганской области Наталья Пащенко сообщила, что в результате удара ранения получили восемь человек.

Глава аннексированной Луганской области Леонид Пасечник возложил ответственность за удар по пекарне на Вооруженные силы Украины. Украинские власти это не комментировали.

Читать еще В Башкортостане 34 человека поместили под стражу из-за акций в поддержку активиста Фаиля Алсынова

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.