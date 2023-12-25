Огромный тюлень из Австралии стал звездой соцсетей

Тюлень Нил вышел на берег австралийского острова Тасмания в июле 2022 года и очень быстро стал местной звездой. С ним снимают виральные видео, а в соцсетях на него подписаны более полумиллиона человек. Однажды он даже стал причиной опоздания человека на работу — просто уснул рядом с автомобилем одной из местных жительниц, заблокировав ей выезд. Экологи, однако, переживают за судьбу зверя, живущего рядом с людьми. «Холод» рассказывает, чем знаменит Нил и что может ему угрожать

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Лучшее оправдание, чтобы не идти на работу

В конце 2022 года австралийские медиа обратили внимание на 600-килограммового тюленя, полюбившего валяться на солнечных улицах неподалеку от города Хобарт, столицы Тасмании. Еще раньше — 2 июля — у тюленя появился свой инстаграм, а за ним и интернет-поклонники. Сейчас на его инстаграм подписаны 76 тысяч человек, а на тикток — более 500 тысяч. Особой популярностью у поклонников Нила пользуются видео, на которых неповоротливый зверь играет с яркими оранжевыми дорожными конусами.

Создатели инстаграма тюленя рассказали, что назвали его Нилом. Он родился в октябре 2020 года. С 23 июня 2022 года исследователи департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании наблюдали за ним на пригородном пляже.

14 ноября 2023 года жительница Южной Тасмании Эмбер Харрис рассказала, что тюлень не дал ей поехать на работу. Она нашла его утром во дворе, когда собиралась выезжать из дома. Нил лежал рядом с машиной так, что выезд оказался заблокированным. Из-за этого Эмбер приехала на работу с опозданием и в качестве оправдания показала начальнику фото тюленя, лежащего перед машиной.

Харрис вместе с коллегами посмеялась над приключениями Нила — он проделал длинный путь от местного пляжа, преодолев грунтовую дорогу в горку. «Я думаю, что это войдет в книги как лучшее оправдание в истории, чтобы не идти на работу», — сказала тогда Харрис.

С тех пор Нил стал мировой звездой: на популярных в интернете видео он наслаждается душем из садового шланга, умилительно рычит на пороге чьего-то дома и неожиданно приближается к случайным прохожим.

Местных жителей просят не подходить к тюленям ближе, чем на 10 метров (этому даже посвящены забавные таблички), но не все соблюдают эти правила. Эти животные — хищники, и они могут укусить человека, если почувствуют угрозу. Сам укус вряд ли окажется смертельным, но может занести бактерии и для лечения потребуются антибиотики.

В отличие от других тюленей, рожденных в диких колониях, Нил родился на пляже недалеко от города, говорит доктор Клайв Р. МакМэхон, эколог из Сиднейского института морских наук. Эти животные, по словам ученого, обычно возвращаются в места, где они родились — возможно, именно поэтому Нил считает пригороды Хобарта своим домом.

Рядом с людьми Нилу может грозить опасность

Нил относится к южным морским слонам, одному из видов семейства настоящих тюленей. Это самые крупные ластоногие в мире. В Австралии они считаются уязвимым видом. В Тасмании даже создали специальный морской парк площадью 16 миллионов гектаров, в котором восстанавливают популяцию тюленей. На сушу южные морские слоны выходят пару раз в год для размножения и линьки — как правило, на два-три летних месяца. После этого обычно они возвращаются в море.

Экологи переживают из-за того, что дикие животные, особенно такие крупные, как Нил, чувствуют себя комфортно рядом с людьми. В апреле 2023 властям даже пришлось переселить Нила в безопасное место, потому что его тревожили люди и собаки. В декабре в инстаграме Нила опубликовали сообщение о том, что морские биологи советуют не сообщать актуальное местоположение зверя.

По словам доктора МакМэхона, вполне вероятно, что в ближайшие годы Нил, которого ученые отслеживают с помощью GPS-трекера, продолжит возвращаться в Хобарт, если только по счастливой случайности он не встретит группу морских слонов, с которыми сможет размножаться.