Армия США нанесла удары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии. Представители Ирана и Ирака назвали это «нарушением суверенитета»

Военные США нанесли удары по целям, расположенным на территории Ирака и Сирии. Как передает агентство Reuters, авиаударам подверглись более чем 85 целей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими формированиями.

Как сообщается, удары были нанесены по командным и контрольным центрам, складам ракет, снарядов и беспилотников, а также объектам логистики. В минобороны Сирии произошедшее назвали «вопиющей воздушной агрессией» США, уточнив, что в результате атаки погибли и были ранены мирные жители и военнослужащие, а также были повреждена государственная и частная собственность.

Официальный представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул заявил, что действия США нарушают иракский суверенитет и могут подорвать стабильность в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также осудил удары США и назвал их нарушением суверенитета и территориальной целостности стран Ирака и Сирии.

«Такого рода атаки вовлекают правительство США в конфликт в регионе больше, чем раньше <...> Продолжение подобных инцидентов представляет собой угрозу миру и безопасности на региональном и международном уровне», — говорится в заявлении Канаани.

По данным Reuters, атаки с воздуха стали первым этапом «многоуровнего» ответа США после атаки на американскую военную базу в Иордании. В результате удара беспилотника, там погибли трое американских военных, а еще 40 человек получили ранения. Вашингтон обвинил в нападении группировки, поддерживаемые Ираном. В свою очередь, иранские дипломаты отрицали причастность страны к атаке на американскую базу.

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