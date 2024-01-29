Иран отрицает свою причастность к атаке на американскую военную базу в Иордании

Сотрудники представительства Ирана в ООН заявили о непричастности страны к атаке на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщило иранское государственное информагентство.

28 января беспилотник атаковал военную базу США, расположенную на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. В результате, по последним данным, погибли трое военных, а еще 34 получили ранения, передает Reuters. Агентство отмечает: это стало первыми боевыми потерями США в регионе после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Вскоре после нападения его прокомментировал президент США Джо Байден. «Хотя мы все еще собираем факты об этой атаке, мы знаем, что она была совершена радикальными группировками боевиков, действующими в Сирии и Ираке при поддержке Ирана», — заявил он.

Байден также выразил соболезнования семьям погибших военных и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в атаке.

Как отмечает CNN, с начал войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября 2023 года американские объекты в регионе подвергались атакам 158 раз. До сих пор американские власти называли эти нападения несущественными и заявляли об отсутствии жертв и разрушений.

Читать еще Суд в Москве заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.