На акции жен мобилизованных в центре Москвы задержали освещавших ее журналистов

Полицейские начали задерживать журналистов, освещавших акцию жен мобилизованных из движения «Путь домой» в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Он уточнил, что полицейские увели в автозак 17 журналистов-мужчин, присутствовавших на акции, в том числе корреспондента «Осторожно, новости».

Сегодня женщины из движения «Путь домой», которые добиваются возвращениях своих мобилизованных мужей с фронта, вышли на очередную акцию протеста. Они приурочили ее к 500-му дню с начала мобилизации в России.

Активистки в белых платках возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Накануне они призвали «всех желающих, всех неравнодушных граждан надеть белые косынки или шарфы и принести гвоздики к Могиле Неизвестного солдата».

По оценкам «Осторожно, новости», на акцию собрались около 200 человек. При этом телеграм-канал отмечает, что протестующих сопровождают десятки полицейских в форме и силовиков в штатском, которые фотографируют участников акции и освещающих ее журналистов.

Одновременно прокуратура Москвы опубликовала «предостережение». «В сети “Интернет”, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в нем. Ранее поддержать активисток из «Путь домой» и принять участие в акции призвал, в частности, оппозиционный политик Максим Кац.

Участницы движения «Путь домой» последние несколько недель проводят акции с требованием вернуть их мобилизованных мужей с фронта каждую субботу. На них активистки надевают белые платки. По их словам, это отсылка к движению «матерей площади Мая», объединявшему аргентинских женщин, которые боролись за возвращение своих близких, репрессированных хунтой на рубеже 70-х-80-х годов XX века.

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