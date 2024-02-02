США нанесут ответные удары по целям в Ираке и Сирии

Белый дом планирует нанести удары по целям в Ираке и Сирии, которые станут ответом на недавнюю атаку на военную базу США в Иордании, где погибли трое военных. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.

По их словам, ответные удары будут нанесены в течение ближайших нескольких дней. Американские военные в регионе ждут благоприятной погоды для начала операции. Армия США способна наносить удары и при плохой погоде, но предпочитает действовать в условиях хорошей видимости целей, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам, добавили источники CBS News. По каким именно объектам планируют бить американские военные не уточняется. Известно лишь, что атаке подвергнутся иранские силы и объекты, расположенные на территории Ирака и Сирии.

28 января американская военная база в Иордании подверглась атаке неопознанного беспилотника. В результате погибли трое военнослужащих армии США, а еще 40 человек получили ранения.

Президент США Джо Байден обвинил в произошедшем Иран. В Белом дома заявили, что дрон запустили с территории Ирака боевики, которых поддерживают иранские власти. В свою очередь, представители Ирана отвергли обвинения в причастности к атаке.

Как писала американская пресса, администрация Байдена рассматривала несколько вариантов ответных действий, включая нанесение прямого удара по территории Ирана. Однако от этого сценария отказались, опасаясь эскалации военных действий в регионе.

В итоге, по словам Байдена, был выбран план действий, который не приведет к разжиганию конфликта.

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