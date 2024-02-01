ХАМАС предварительно одобрил условия сделки по освобождению заложников

Представители палестинской группировки ХАМАС предварительно одобрили условия новой сделки по поэтапному освобождению израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, на первом этапе сделка предполагает освобождение 35 израильских заложников, находящихся в плену ХАМАСа, в обмен на 35-дневное перемирие и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

30 января стало известно, что ХАМАС отверг условия новой сделки по освобождению заложников. Представители группировки потребовали в обмен на пленных израильтян полного прекращения войны и вывода израильских войск из сектора Газа.

Боевики ХАМАСа захватили несколько сотен заложников во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Еще более тысячи израильтян и иностранных граждан были убиты. В ответ Израиль полностью блокировал сектор Газа и ввел туда войска с намерением уничтожить ХАМАС. Подконтрольный группировке палестинский Минздрав сообщал, что в результате конфликта погибли более 25 тысяч палестинцев.

В ноябре стороны договорились о перемирии, в рамках которого обменялись заложниками. ХАМАС освободил 108 человек. По информации The Times of Israel, в плену остаются еще 132 человека.

22 января родственники остающихся в плену ХАМАСа израильтян ворвались на заседание финансовой комиссии кнессета и потребовали принять любые необходимые меры для освобождения заложников.

Они настаивали, чтобы израильские власти заплатили выкуп за пленных, и кричали: «Вы не будете сидеть здесь, пока умирают наши дети». Также они предлагали распустить правительство страны.

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