ХАМАС потребовал полного вывода израильских войск из Газы в обмен на освобождение заложников

ХАМАС потребовал прекращения войны и полного вывода израильских войск из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Представители палестинской группировки отвергли предложение Израиля о новом временном перемирии и сообщили, что готовы заключить сделку по обмену заложников, только если Израиль прекратит военную агрессию и уйдет из сектора Газа.

Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну подчеркнул, что группировка хочет «полного и всеобъемлющего прекращения огня» в секторе Газа, а не временного перемирия.

Ранее сообщалось, что представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали условия новой сделки между Израилем и ХАМАСом, которая включала в себя перемирие и освобождение заложников. Другие детали возможного соглашения не уточнялись.

Боевики ХАМАСа захватили несколько сотен заложников во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Еще более тысячи израильтян и иностранных граждан были убиты. В ответ Израиль полностью блокировал сектор Газа и ввел туда войска с намерением уничтожить ХАМАС. Подконтрольный группировке палестинский Минздрав сообщал, что в результате конфликта погибли более 25 тысяч палестинцев.

В ноябре стороны договорились о перемирии, в рамках которого обменялись заложниками. ХАМАС освободил 108 человек. По информации The Times of Israel, в плену остаются еще 132 человека.

22 января родственники остающихся в плену ХАМАСа израильтян ворвались на заседание финансовой комиссии кнессета и потребовали принять любые необходимые меры для освобождения заложников.

Они настаивали, чтобы израильские власти заплатили выкуп за пленных, и кричали: «Вы не будете сидеть здесь, пока умирают наши дети». Также они предлагали распустить правительство страны.

Читать еще Задержанных в Таиланде участников группы «Би-2» депортируют в Израиль

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.