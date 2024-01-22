Родственники взятых в плен ХАМАСом израильтян ворвались на заседание парламента и потребовали освободить заложников

Родственники израильтян, взятых в плен боевиками ХАМАСа, ворвались на заседание финансовой комиссии кнессета и потребовали освободить заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Они настаивали, чтобы израильские власти заплатили выкуп за пленных, и кричали: «Вы не будете сидеть здесь, пока умирают наши дети». Также они предлагали распустить правительство.

Председатель комитета Моше Гафни из «Объединенного иудаизма Торы» заявил, что понимает боль протестующих, но выход его партии из правящей коалиции, по его словам, «не поможет».

Ранее семьи заложников перекрыли улицу возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя возвращения пленных.

Боевики ХАМАСа захватили несколько сотен заложников во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Еще более тысячи израильтян и иностранных граждан были убиты. В ответ Израиль начал масштабную операцию, в ходе которой полностью блокировал сектор Газа и ввел туда войска с намерением уничтожить ХАМАС. Подконтрольный группировке палестинский Минздрав сообщал, что в результате конфликта погибли более 25 тысяч палестинцев.

В ноябре стороны договорились о перемирии, в рамках которого обменялись заложниками. ХАМАС освободил 108 человек. По информации The Times of Israel, в плену остаются еще 132 человека.

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