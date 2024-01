Зеленский не стал увольнять Залужного с поста главкома ВСУ из-за отсутствия кандидатов на эту должность — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, после того, как информация о снятии последнего с поста просочилась в прессу, и из-за отсутствия кандидатов на эту должность. Об этом сообщили источники The New York Times и The Economist.

По данным СМИ, претендентами на должность главкома ВСУ были глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, но оба отказались. The Financial Times пишет, что кто может стать новым главнокомандующим, пока неясно.

СМИ 29 января сообщили о снятии Залужного с поста, но в Минобороны Украины это отрицали. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров тоже заявил, что Залужного не уволили.

До этого сообщалось об ухудшении отношений между Залужным и Зеленским. Об этом стали говорить, когда главком ВСУ заявил в интервью о тупиковой ситуации на фронте. В ответ президент Украины не согласился с такими оценками и подчеркнул, что военные не должны заниматься политикой. В офисе Зеленского наличие конфликта между ним и Залужным отрицают.

