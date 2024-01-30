Владельцы собак и кошек без ума от «ушей Микки Мауса» 

В сети обсуждают фотографии собак и кошек с круглыми как у мышей ушами. Одни говорят, что это фейк, сделанный в фоторедакторе, другие — что это новый опасный тренд в китайской пластической хирургии, который нужно остановить. «Холод» попробовал разобраться, что происходит на самом деле.

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Что за «уши Микки Мауса?»

Летом 2016 года в Японии стал популярным фоторедактор Cymera. Пользователи обнаружили в нем инструмент, позволяющий сделать закругленные уши у животных, и начали использовать его на фотографиях своих питомцев. Увидев растущую популярность эффекта, в Cymera выложили инструкцию по обработке, призывая пользователей сделать «милые мышиные уши» животным. По хештегам #Cymera и #MouseEars в соцсетях можно найти сотни фотографий собак, кошек, кроликов и даже хорьков.

Весной 2018 года СМИ начали писать о настоящей собаке с «мышиными» ушами. Пес из Токио по кличке Гома (в переводе с японского «кунжут») — метис мальтийской болонки и папильона, для которого характерны большие стоячие уши и свисающая с них длинная шерсть, которую можно подстричь полукругом. Именно из-за милого вида и формы ушей Гома стал популярным: его прозвали «собакой Микки Маусом», а на его инстаграм подписаны сто тысяч человек.

Кажется, вирусящиеся фотографии Гомы напомнили всем про забытый тренд, и люди снова начали публиковать туториалы по обработке и сами фотографии.

Осенью 2021 года компания по производству игрушек и лакомств для собак BarkBox выложила в фейсбук фотографии корги с круглыми ушами, под которыми набралось 800 комментариев: пользователи восторгались псом и писали, что хотели бы себе такого питомца. В соцсетях даже запустили хештег #corgimouseears. Новая форма ушей стала так популярна, что в Китае продавали щенков с пометкой «уши Микки Мауса», если они были округлыми, а не треугольными или висячими.

При чем здесь операции?

В 2022 году Центр защиты мелких животных района Биньхай китайского города Тяньцзинь опубликовал запись о том, что тренд на «уши Микки» создал новый «аморальный» запрос на рынке домашних животных. По их словам, животным из питомников начали делать операции, чтобы увеличить продажи. Центр защиты призывал остановить этот тренд и отказаться от покупки таких питомцев.

А в декабре 2023 года китайские СМИ написали про ветклинику на юго-западе страны, которая продает инструменты, сделанные на основе хирургических зажимов. С их помощью можно самим сделать питомцам «уши Микки Мауса». Ветклиника объявила об акции перед китайским Новым годом: на покупку зажимов действует специальная цена — 300 юаней (около 3700 рублей). Некоторые издания утверждают, что щипцы для купирования также можно купить в онлайн-магазинах за 28 юаней (примерно 350 рублей). При этом для продажи ветеринарных хирургических инструментов нужна лицензия, которой у многих продавцов нет.

Лю Юндун, директор Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине, рассказал журналистам South China Morning Post, что процедура, которую делают в ветклиниках, состоит из двух этапов. На первом животному вводят анестезию, после чего делают операцию, которая длится около 30 минут. На втором этапе, который может продлиться от 20 до 60 дней, уши фиксируют в вертикальном положении, чтобы они приняли нужную форму и смогли со временем держаться самостоятельно. «Такое вмешательство распространено в основном в питомниках и редко проводится в ветклиниках крупных городов, — говорит Лю Юндун. — Как ветеринары, мы придерживаемся принципа благополучия животных и не поддерживаем такие операции».

Часто в статьях, где пишут о таких операциях, используют изображения собаки Гомы из Японии или животных, которым отредактировали уши в фоторедакторе, поэтому некоторые пользователи сомневаются в их достоверности. Но попадаются и фотографии, вероятно, сделанные в ветклиниках с операционного стола.

Это опасно?

Ли Юндун отметил, что операция по изменению формы ушей болезненная и рискованная: помимо того, что животные могут испытывать страдания, у нее есть побочные эффекты от анестезии.

Купирование — то есть частичная или полная ампутация ушей — для «эстетичного» вида разрешено в Китае, но запрещено во многих странах, среди которых большинство стран Европы, Австралия, некоторые штаты США. Организация за этичное обращение с животными PETA называет купирование «болезненной и ненужной» процедурой: с помощью ушей животные сообщают о своем состоянии, будь то настороженность, страх или агрессия. Исключением считаются операции по медицинским показаниям, когда уши повреждены, инфицированы или есть врожденная патология.

Купирование ушей — не единственное хирургическое вмешательство, которое может проводиться по «эстетическим» причинам. Например, компания Neuticles производит протезы яичек, которые, по их словам, должны помочь вернуть псам, котам, быкам и другим домашним животным «нормальную жизнь» и «мужественный вид». Однако, как и в случае с «ушами Микки», ветеринары считают операцию неэтичной и бесполезной для животных.