Доносчик Виталий Бородин потребовал проверить Бориса Надеждина на предмет иностранного финансирования

Доносчик Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет иностранного финансирования. Об этом пишет RT.

Бородин заявил о поддержке Надеждина оппозицией, и, по его мнению, таким путем «либералы» продвигают кандидата, готового проталкивать в России повестку «западных кураторов». В обращении в Генпрокуратуру доносчик указал, что Надеждина поддерживает, в частности, политик Михаил Ходорковский, а штаб кандидата, как утверждает Бородин, взаимодействует с командой оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе Надеждина SOTAvision заявили об отсутствии оснований для признания Надеждина «иноагентом». «Наш штаб не получает и никогда не получал финансовую или организационную помощь из-за рубежа или от других иноагентов. Как давление это не рассматриваем. Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — сообщили там.

23 декабря 2023 года партия «Гражданская инициатива» на своем съезде выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на грядущих выборах президента России. Там же Надеждин попросил о вступлении в партию. Он стал единственным кандидатом в президенты, высказавшимся против войны в Украине. Журналистке Екатерине Дунцовой, которая тоже выступила против вторжения, ЦИК в регистрации отказал, после чего она призвала помочь Надеждину со сбором подписей.

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