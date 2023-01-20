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«Я сказал: меня там убьют? Вы меня в колонии быстрее убьете — морально»

Убийца из Новгорода ушел из колонии на войну. Теперь он на свободе — без ноги и с медалью от ЧВК «Вагнер». Мы с ним поговорили

20.01.2023

Летом ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключенных, отбывающих сроки в российских колониях: основатель компании Евгений Пригожин иногда лично приезжал в места заключения и агитировал осужденных отправляться воевать в Украину, обещая им взамен свободу и деньги. Сколько людей приняли это предложение, достоверно неизвестно — как и сколько людей получили помилование. Журналистка Нина Абросимова сумела поговорить со Станиславом Богдановым — 35-летним новгородцем, который получил 23 года колонии за жестокое убийство, а в 2022 году поехал воевать и вернулся из Украины без ноги, — и рассказывает его историю.

Этот материал — совместный проект «Холода» и «Новой вкладки». «Новая вкладка» — независимое издание, которое рассказывает о том, как живет российская провинция во время войны. Читайте материалы «Новой вкладки» на сайте и подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм издания.

В октябре 2022 года пенсионерка из Новгородской области Ольга Павлова получила от нескольких своих знакомых одну и ту же ссылку на двухминутное видео. Пятеро мужчин вечером сидят на крыше отеля и разговаривают. У двоих нет ног, у одного — ступни, у еще одного — руки. Единственный собеседник без увечий — основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин разговаривает с бывшим заключенным Станиславом Богдановым и другими вагнеровцами
Евгений Пригожин (крайний справа) разговаривает со Станиславом Богдановым (второй справа) и другими ранеными «вагнеровцами». Геленджик, осень 2022 года

— Из ЧВК «Вагнер» можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу, — говорил Пригожин, посмеиваясь. — Ну, ладно, чего здесь-то, нормально, да? 

— Да, хорошо, — ответил безногий молодой человек в сером худи. — О таком можно было в моем случае только мечтать. По телевизору смотреть и мечтать.

— Тебе сколько оставалось сидеть? — поинтересовался Пригожин. 

— 10 лет позади было, 13 впереди. Очень много.

— Ты, как говорится, был нарушитель, а теперь — герой войны.

Павловой стало плохо. «Нарушитель» — Станислав Богданов — 10 лет назад забил до смерти ее брата. Тело нашла она; потом отмывала дом от следов крови. Суд приговорил убийцу к 23 годам в колонии строгого режима. Теперь он сидел на ротанговом диване на фоне ночного города, а на его худи были приколоты медали.

На следующий день принадлежащее Пригожину издание РИА ФАН опубликовало еще одно видео: те же четверо мужчин с ранениями по очереди получали красные бархатные коробочки с медалями за отвагу, памятные знаки ЧВК «Вагнер» за ранение, грамоты от начальника Национального центра управления обороной, паспорта и справки о помиловании; происходило все это, как указывало агентство, в госпитале в Луганске. В небольшом интервью после награждения Богданов сообщил, что потерял ногу во время ночного обстрела: «Один прилет попал в товарища, второй — уже в мою ногу».

Бывший заключенный Станислав Богданов получает медаль от ЧВК «Вагнер» и справку о помиловании
Станислав Богданов (крайний слева) получает медаль от ЧВК «Вагнер» и справку о помиловании. Октябрь 2022 года

«Я думала, у нас с тюрем не выпускают на войну, — рассказывает мне Павлова. — Я думала, только у Зеленского так: у них же сразу с тюрем пошли! (президент Украины в конце февраля 2022 года заявлял, что во время военного положения заключенные, имеющие опыт участия в боевых действиях, могут отправиться на фронт; в мае министр юстиции говорил, что таких набралось 363 человека. — Прим. “Холода”). Оказывается, [и у нас] выпускают. Думаю, если бы не эта перебранка с Украиной, то он бы [свой срок] досидел, вряд ли он под амнистию бы попал».

ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных на войну с Украиной летом 2022 года. На видео из колонии в Йошкар-Оле, которое опубликовали соратники Алексея Навального, Пригожин, лично приехавший убеждать осужденных, обещал помилование взамен на полгода службы по контракту. «Вопросы гарантий и доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда, с зоны, вытащить? Как вы думаете? — говорил бизнесмен. — Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю». К обещаниям свободы прилагалось и финансирование: зарплата как у рядовых бойцов ЧВК — и «гробовые» в размере пяти миллионов рублей в случае смерти на фронте. По данным главы фонда «Русь Сидящая» Ольги Романовой, в ряде колоний поехать на фронт с «Вагнером» согласился каждый пятый. 

Подписал контракт и Станислав Богданов, отбывавший срок за убийство в ИК-7 Панковка в родном Новгороде. В начале августа он уже был в окопах под Луганском, но вскоре получил ранение — и через несколько недель общался с Пригожиным в Геленджике.

В середине ноября я получила от Богданова сообщение во «ВКонтакте». За две недели до этого я звонила Александру Малахову, с которым он подружился в колонии; видимо, тот рассказал об этом разговоре Богданову. Сообщение было отправлено в два часа ночи: «Здравствуй, Нина. Я начну сразу с того, что не делал. Зачем вы начали копать прошлое, я не личность, мое прошлое никому неинтересно. Одна грязь про меня. Чего бы я не писал или говорил, все равно перевернут. Столько лет прошло и в никуда. Я не собираюсь жалеть себя. Что было, то было, обратное не вернуть. Да, я отсидел довольно много времени, и на мне это отразилось, я стал терпелив и спокойно переношу грусть. Выбор был за мной — вступить в ряды ЧВК, и никто меня не подталкивал».

Через полчаса пришло еще одно сообщение: «Я не собираюсь возвращаться к старой жизни. Я буду идти только вперед, как меня учили, и ребят я не забуду. Они остались в моей памяти, они были со мной до конца, и я буду помнить их, пока стучится мое сердце. <...> Прекратите осуждать. Я пошел на защиту своей страны, изменения в жизни, мне нечего терять, надо будет жизнь отдать — я отдам. Но только ради победы нашей страны…».

Я предложила Богданову созвониться. Он скинул свой номер. С его встречи с основателем ЧВК «Вагнер» прошло больше месяца, но он все еще был под впечатлением от знакомства. «Пригожин... Смотрел на него и думал: нифига, вот это клевый мужик, вообще молодец! Я только по телевизору [его] видел, не мог даже представить, что я рядом с ним буду стоять, даже сфоткаюсь, — вспоминал Богданов ту встречу под камерами. — Намекать даже не мог, чтобы вот так забрали меня, посадили в самолет с остальными, повоевал, травму получил, вылечили, награду дали, героем стал». «Я понимаю, что после нашего разговора с тобой у меня могут возникнуть какие-то проблемы, — добавил он. — Но я думаю, что все пройдено уже. Все прекрасно знают, кто я такой». 

Мямя

Богданов и убитый им Сергей Жиганов жили в Великом Новгороде на соседних улицах, но не были знакомы и вряд ли захотели бы водить дружбу. 32-летний Жиганов работал мировым судьей, носил карманные часы на цепочке, желал возрождения монархии, читал фэнтези. Одну из комнат в своей квартире он декорировал в викторианском стиле: темная мебель, шелковые обои, бутафорские щиты и мечи. «Оно, конечно, видно, что не палата рыцарей XIV века, но очень интересно смотрелось», — говорит человек, бывавший у него в гостях.

25-летний Богданов вращался в кругах, где, по его словам, «почти все были связаны с криминалом: кто-то посидел, кто-то условный получил, разбой, хулиганы». Он сам к началу 2010-х тоже успел отсидеть четыре с половиной года в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, разбой и угон машины. На своей катался без прав: «[Чтобы если] отберут — мне не жалко было». Работал на стройках. Пил дешевое пиво. Шепелявил — и поэтому знакомые его звали Мямей.

Станислав Богданов до того, как его посадили за убийство судьи Сергея Жиганова
Станислав Богданов. Фотография сделана до того, как он сел в тюрьму за убийство Сергея Жиганова

В воскресенье, 23 сентября 2012 года, Богданов отправился в поселок Крестцы в часе езды от Великого Новгорода: приятели позвали его помочь с ремонтом в загородном доме. «Там надо было окна поставить, двери, а они не умели ничего делать, — рассказывает он. — Приехал, короче, пока они катались там с девчонками беспонтовыми. Меня еще в этот замес затянули. Конечно, я за компанию пивка попил».

Судья Жиганов тем вечером тоже поехал в Крестцы: там он жил (семьи у него не было) и работал в мировом суде, но выходные предпочитал проводить у себя в Новгороде, а к рабочей неделе возвращался в дом, полученный в наследство от двоюродной бабушки. Сестру, которая жила отдельно, но помогала Жиганову с огородом и бытом, он обычно держал в курсе своих перемещений. «Докладывал: “Оля, я в город поехал”, — вспоминает Павлова (она на 16 лет старше брата). — Я говорю: “Что ты мне докладываешь-то, большой мальчик уже”. Такой ответственный был».

Судья Сергей Жиганов
Сергей Жиганов

Когда Жиганов подъехал к своему дому в Крестцах, было около 11 вечера. Пьяный Богданов и его друг в это время сидели в машине неподалеку. Судья повозился с калиткой, но не смог ее открыть и попросил помощи. Богданов перемахнул через забор и поднял засов. Жиганов пригласил новых знакомых в дом. «Кому — кофе, кому — вино, — рассказывает Павлова то, что позже узнала от следователей и адвокатов. — Что там произошло, как там у них разговор пошел, я не знаю. Но я не думаю, что Сережа на рожон пошел, он у нас такой мальчик не спортивный, мягкотелый, покладистый».

Богданов говорит, что судья спросил, сидел ли он, уточнил за что — а потом якобы попросил ничего не воровать у него дома. Из-за этого Богданов, по его словам, взбесился. «Он так еще ухмыльнулся, подумал небось: “Ага, сейчас я уйду в туалет, а они начнут тут дом воровать”, — вспоминает он. — Что первое в руку попалось — эта кочерга, — я ему в голову и заебал. Конечно, он встал: 195 сантиметров, на 10 сантиметров меня выше и здоровее на 40 килограмм. Что мне с ним делать? Там уже руками работал».

«Во мне Жиганов разбудил такого зверя! Я просто в шоке был сам. Как будто дьявол меня по плечу ударил и говорит: “Делай, Стас, делай, убивай его, он не нужен этой земле!” — продолжает Богданов. — Вы же знаете, как он себя вел? Как другие судьи себя ведут на дороге? Гоняют там пьяные на машине, сбивают людей — им за это ничего. Вы знаете, да?! Видели такие ролики? Где они в кабаках там сидят дорогих? С пистолетом выходят, стреляют в прохожего». Когда я возразила, что про Жиганова ничего подобного известно не было, Богданов ответил, что «этот только начинал быть таким»: «А фиг его знает: может, он девочек поебывал, насиловал? Маленьких». 

Пока он убивал Жиганова, приятель, вместе с которым Богданов зашел в гости к судье, якобы «сидел на табуретке и ничего не делал». В приговоре указано, что судья просил его успокоить убийцу — безуспешно; в итоге он выпил с Богдановым вина и ушел домой, «так как не мог смотреть на происходящее». Богданов на собутыльника обижен: «Даже ни разу ничего не сделал, пока я сидел».

Богданов мучил жертву до пяти утра, пресекая ударами кочергой его попытки встать на ноги, уползти или договориться. Денег или драгоценностей он в доме не нашел, но пытками выведал пин-коды от банковских карт. Добил он Жиганова гантелей: три раза сбросил ее на голову с высоты собственного роста. «Я взял сначала в руки утюг, но он был с острыми краями, а гантели были с круглыми краями, — невозмутимо объясняет Богданов. — Я подумал, что лучше не буду кровью тут забрызгивать все, и ударил его гантелей. Ну, чтобы мозги там не размазать. А кочергой я его один раз ударил».

— В приговоре написано, что 40 раз.

— Да, блин, е-мое, написано 40, — Богданов смеется. — Конечно, там цену набивал этот эксперт: “Может, ты 20 раз ударил его?”. Пиши 20, [говорю]. “Нет, наверное, 35?”. Ну, пиши 35. “Все-таки сколько ты раз ударил?”. Пиши 40, говорю, я не знаю, сколько раз я его ударил. И скажи, что гантелей еще раз пять. Все. Посади меня быстрее. 

Железный человек

В колонии ИК-7 в Панковке Станислав Богданов провел 10 лет: 23 года, большой срок даже для убийц, суд ему назначил из-за того, что он рецидивист, а убийство сопровождалось разбоем. «Мне очень хорошо сиделось, у меня очень все замечательно было, — ехидно говорит Богданов. — Ну, бытовуха у меня была [налажена]: передачи были, рыбки были, цветы были. Кошка была у меня красивая: нам ее с воли привезли, британку. До сих пор остается там, бедолажка». 

Евгений Федоров, который отбывал срок в той же колонии и освободился в 2022-м, характеризует Богданова как человека адекватного и спокойного: «Неважно, что он кого-то убил. У нас там полколонии — у кого тоже срока по 20 с лишним лет, тоже кого-то убили. Это не значит, что мы все там маньяки, изверги или садисты».

Станислав Богданов в колонии
Станислав Богданов в колонии

Работал Богданов в швейном цеху. Как сам считает, шил лучше, чем все остальные. Говорит, что, когда к ним в колонию приехали вербовщики ЧВК «Вагнер», администрация якобы просила его остаться. «Говорят: “Зачем тебе это, тебя на фронте убьют”, — вспоминает Богданов. — Я говорю: “С чего вы взяли, что меня убьют? Вы меня здесь быстрее убьете — морально. Я просто в натуре стану железным человеком”».

Бывший заключенный недоволен тем, как к нему относились сотрудники ФСИН: «Ты работаешь, не нарушаешь их режим, который они придумали, и один фиг: к тебе приходят и портят тебе все настроение». Он приводит такой пример: «У меня была хорошая музыка, я потратил много денег, чтобы ее купить, затянуть [в колонию] без всяких нарушений. А им позавидовалось: у Богданова хорошая музыка — надо ее забрать. Пришли, забрали, повод нашли какой-то. Якобы телефон у меня и я по этому телефону куда-то звоню. Я говорю: “Покажите мне этот телефон, кому я звоню?”». Телефон, по словам Богданова, у него при этом был — «не один даже, а штук пять», — но ни одного телефона у него не нашли и не забрали.

Когда началась война, в колонии о ней узнавали от телеканала «РЕН-ТВ». Богданов относился к его вещанию скептически: «[Там говорят, что] Министерство обороны идет вперед, каждый день по два-три километра. Я посчитал: мы уже, по-моему, дошли до Польши, до Варшавы». Однако когда в колонию приехал Евгений Пригожин и предложил заключенным ехать воевать, Богданов записался сразу. «[Меня спрашивают:] почему, — вспоминает он собеседование, которое, по его словам, Пригожин проводил лично. — Я говорю: изменения в жизни хочу, хочу попробовать себя, на что я способен еще, кроме этой жизни».

Администрация колонии не разрешила заключенным взять с собой на войну личные вещи. «Ребята из ФСИНа сказали: “Вам ничего нельзя, с собой только пару пачек сигарет”, — рассказывает Богданов. — А [на базу “Вагнера”] приехали, нам говорят: “А чего у вас нету ничего? Что они, совсем с ума там сошли?”. Пришлось им, конечно, все покупать нам. И полотенца, и мыло, и зубную пасту. И носки, и трусы. Одели как надо. Две пары берцев, куртки, три пары костюмов. И кроссовки давали. С этим вообще проблем не было. Пацаны как-то между собой заспорили: “Блин, мы как пушечное мясо, поедем, нет?”. Один говорит: “Какое нафиг пушечное мясо, на нас столько миллионов вбухали, амуниция какая у нас!”».

За время учебы в «Вагнере» Богданов научился стрелять из автомата, который взял в руки в первый раз, — в армии он не служил. В бронежилете ему на жаре весь день раньше тоже бегать не приходилось. «Отдыхать никто не давал». Где именно его обучали, Богданов не рассказал; по его словам, вся подготовка длилась неделю (другой заключенный, которого награждали вместе с Богдановым, говорил изданию Пригожина РИА ФАН, что их тренировали «практически месяц») .

31 июля Богданова и других заключенных из его колонии (по его словам, около 200 человек) отправили в Украину. Они оказались на территории Луганской области. По словам Богданова, его «работа» заключалась в том, чтобы «поспать, выспаться и идти вперед». «Мы были подготовлены, но не к тому, чтобы по нам так лупили, — рассказывает он. — Когда из ниоткуда прилетает, е-мое! Там даже один день тяжело прожить. Там были люди, которые приезжали и сутки даже не проживали. Там каждый шаг нужно обдумывать».

Сам Богданов продержался на фронте восемь дней. Вечером 7 августа, как он утверждает, украинская сторона обстреляла его группу из танков: «Это считается самым страшным» (говорить подробнее о войне бывший заключенный отказался). В темноте он увидел яркую вспышку, после чего его голень отсек осколок — она повисла на сухожилии. Богданов завопил: «Трехсотый» (то есть раненый), — вскочил, скинул каску и бронежилет и завалился обратно на землю. Его перевязали и вызвали эвакуацию. Он начал переживать, что за ним не приедут: по его словам, на эту позицию его отряд вышел утром того дня, и путь к ней был не налажен — повсюду лежали малозаметные мины-лепестки. У него возникла мысль застрелиться, чтобы не терпеть боль, но в итоге он ее все-таки отбросил — и дождался своих с носилками.

В больнице в Луганске Богданову ампутировали ногу ниже коленной чашечки. Как он утверждает, медсестре, которая купила ему штаны, кроссовки, тапочки и полотенце, он недавно отослал в благодарность букет из 51 розы и большого игрушечного медведя.

Свою жизнь после ранения Богданов называет «сказкой» и «фантазией». В ноябре он, как и другие раненые вагнеровцы, находился на реабилитации в санатории в поселке Витязево рядом с Анапой. В номера расселяли по двое; жили на огороженной территории, но разрешалось ходить в магазин (только не за алкоголем или энергетиками) и на пляж — фото с набережной с большим слоном из искусственной травы некоторое время стояло у Богданова на аватарке в WhatsApp. В какой-то момент для раненых наемников организовали экскурсию: они гуляли по Старому парку в Кабардинке вместе с другими туристами. Богданову понравилось: «Мы ребята такие, всю жизнь сидим, никто ничего не видел». На всякий случай он добавляет, что их компания «ни на кого не кидалась».

Вагнеровец Станислав Богданов на реабилитации после ранения на войне с Украиной
Станислав Богданов в Витязево. Осень 2022 года

Реабилитологи готовили Богданова к протезированию (после 24 ноября он перестал выходить на связь, состоялась ли операция — неизвестно). Затвердевшую культю в глубоких шрамах ему разминали электрошокером, показывали видео с упражнениями, которые можно было выполнять в спортзале при санатории. Все это время бывший заключенный получал зарплату от ЧВК — по 200 тысяч рублей в месяц.

— Жизнь построю, дорогая, ну что ты! — сказал Богданов, когда я спросила его, что он собирается делать с деньгами. — Все, хватит воровать, надо зарабатывать деньги, строить дом и начинать жизнь заново. Приеду я на могилку к этому судье, даже пить не буду. Просто посижу, извинюсь перед ним. Посидели, выпили, не поладили, и я его убил. «Прости, брат», — вот так я ему скажу!

— А маме или сестре его не хотите извинения принести?

Богданов ответил, что это ничего не изменит: «Я еще усугублю, я еще хуже сделаю. А вдруг [мать] умрет? Сердце [не выдержит]. Опять меня посадят и обвинят, что я ее отравил или ударил».

Кошмар повторяется маленько

Ольга Павлова рассказывает, что 83-летняя мать Сергея Жиганова после смерти сына переехала в его квартиру. Все вещи убитого судьи она оставила на своих местах: свои пальто развесила на балкон. «Она ничего не трогает и мне не дает, — говорит сестра Жиганова. — Отдать ей, может быть, жалко. Я не спрашиваю. Чуть что: “Это Сережино”. Она по первости меня даже [называла]: “Сережа!.. Ой, господи, Ольга”. Путала». 

«Когда это сейчас всплыло — что вернулся [Богданов], — у меня опять эта картинка с кровью на полу и трупом перед глазами, — продолжает Павлова. — Кошмар повторяется как бы маленько». Матери она об этой новости не рассказывала и просила молчать знакомых — но все равно «нашлись доброжелатели». «Она сначала как-то так, а на следующий день вообще никакая, — говорит Павлова. — Разговаривать не хочет, настроение плохое: как же, сына нет, а он там с медалями и почестями. И судимость снята». (Мне не удалось связаться с матерью Жиганова.)

Помиловать заключенного может только президент России своим указом. До сих пор ни один такой указ не был опубликован — однако в начале января РИА «Новости» и РИА ФАН сообщили о еще двух десятках помилованных заключенных, которые якобы провели полгода на фронте (вдобавок к Богданову и еще трем мужчинам, которых Пригожин награждал в октябре). Когда журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подписывал ли Путин соответствующие документы о помиловании, тот ушел от ответа, повторив дважды, что помилование может быть осуществлено только в строгом соответствии с законом. 

«Государство у нас такое гуманное… Пускай это будет на совести всех, — возмущается Павлова. — От того, что я напишу заявление, вы думаете, его посадят и лишат звания этого героя, медаль отберут? Я даже не знаю, куда мне это заявление нести, я обыкновенный рядовой пенсионер. В Следственный комитет? В прокуратуру? Никуда его не посадят, все уже. У меня нет сил, мне 60 лет, я не девочка. С кем я буду бороться? С этим? Чтобы потом он еще и меня [убил]?».

Я пересказала Богданову реакцию семьи Жиганова на его освобождение.

— Вот не надо с этим жить. Это уже не от меня зависит. Знаете, как говорят, время лечит, — ответил он.

— Что-то его мать время не вылечило.

— Значит, это не я виноват.

— Вы забрали жизнь ее сына — ей кажется, что вы виноваты, а вы на свободе и с медалью.

— Я, может, спас другие жизни, рискуя своей жизнью, своим здоровьем.

— Чьи жизни?

— Ну, мы еще не знаем, чьи я жизни спас, может быть. И не узнаем. Потому что, если бы я на этом пути не оказался, если бы никого на нем не было, эти нацисты бы прошли и перевалили бы народу там. И дошли бы до России бы, е-мое. И раздолбили ее, е-мое. Что было бы тогда?

Богданов считает, что в любом случае отсидел достаточно, а срок в 23 года не соответствовал тяжести его преступления: «Я убил одного человека, а другой там в колонии сидел — он убил четырех и получил 19! Он семью всю убил, только ребенка не нашел. Это справедливо?» — спрашивает он. Я отвечаю: «Вы убили с особой жестокостью». «А он, короче, убивал так, чисто с удовольствием? — отвечает Богданов. — С особой жестокостью работают наши органы».

Вагнеровец Станислав Богданов до посадки в тюрьму
Станислав Богданов. Фото 2000-х годов

Видео с награждением Богданова разошлось по десяткам пабликов «ВКонтакте» и вызвало неоднозначную реакцию. Одни называли бывшего заключенного «вампиром и людоедом» и боялись его возвращения в город, другие — героем, «смывшим [преступление] кровью». Последние предлагали приглашать Богданова на патриотические школьные уроки «Разговоры о важном».

Богданов почитал комментарии и рассердился. «Да, я в центре внимания, — говорит он. — Если меня обсуждают, значит, я такой знаменитый? Мне такой славы не надо». В реальной жизни он тоже уже столкнулся с негативной реакцией на свою историю. «Я говорю девушке: “Вот сидел я”, — рассказывает Богданов. — Она говорит: “Ну ничего страшного, ну, дурачок, что поделаешь”. Дальше общаемся, все хорошо, день проходит, два, три. Она такая говорит: “А ты еще и воевал?”. Я говорю: “Ну да, я же, это, видео там в интернете есть, что мы здесь отдыхаем, лечимся”. “А, ну понятно, ты еще и дважды дебил. Все, прощай”. То есть если я сидел, то это еще ладно, она переживет, фиг с ним? А если еще и воевать пошел, то вообще дебил, точно ебнутый! Она, оказывается, против войны. А я, оказывается, пошел убивать людей за деньги!».

«Теперь действительно ему сделают протез, дадут, может, квартиру, денежное пособие, — печально рассуждает Ольга Павлова. — Единственное, мне сказали, что такие не справляются: ему дадут денежное пособие, и он сопьется. Не знаю, сопьется ли он. Может, предпринимательством займется. Я его только на фотографиях видела. Конечно, грех так говорить, наверное, но выражение лица действительно какое-то ужасное».

Сам Богданов связывает свое будущее с «Вагнером». «Я считаю, что они мне открыли дверь, — объясняет он. — Нас сейчас лечат для чего? Не просто, чтобы вылечить и отпустить. Это компания расширяется, не бросает своих. У нас деньги постоянно будут. У нас будет работа, даже если эта война закончится. В других-то местах она продолжается».

В родном Новгороде Богданов обещает больше не появляться. «У меня никого нет там. Я приеду, опять увижу этих пьяниц, товарищей своих, подруг. Все 10 лет, что они молчали? Я виноват, да, я убил человека. А до этого я что, хорошим был? Сейчас они мне звонят, пишут: “Чего ты там не отвечаешь”. Все, в черный список их! У меня новая жизнь. У меня новые товарищи, новые друзья, новая семья. Я предан этим людям».

Автор
Нина Абросимова
Редактор
Александр Горбачев
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