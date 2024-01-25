На борту Ил-76 должны были находиться высокопоставленные российские чиновники — разведка Украины

На борту разбившегося Ил-76 должны были находиться высокопоставленные российские чиновники, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в разговоре с украинской службой «Радио Свобода».

В самолете должны были лететь «несколько VIP-персон из военно-политического руководства России», однако в последний момент ФСБ «фактически приказала им не садиться в этот самолет и воспользоваться другими видами транспорта», утверждает Юсов. Он отметил, что об этом стало известно после крушения.

По словам Юсова, российских спасателей не допустили к осмотру места крушения, а на кадрах с места аварии не видно останков тел. Он добавил, что в белгородский морг накануне доставили лишь пять тел. «Эта цифра соответствует количеству членов экипажа», — сказал Юсов.

Представитель ГУР также сообщил «Радио Свобода», что Ил-76 был загружен на треть и мог перевозить как «ракеты для комплекса С-300», так и одновременно ракеты и людей. По словам Юсова, пленных в военном самолете не должно было быть. При этом комментировать списки украинских пленных, опубликованные накануне российскими пропагандистами, он не стал.

Представитель спецслужбы предположил, что Россия могла сама сбить Ил-76, так как приняла его за украинский разведывательный беспилотник. По словам Юсова, Украина настаивает на проведении международного расследования произошедшего.

Накануне украинская разведка опубликовала сообщение о том, что Россия не предупредила Украину «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. В ведомстве добавили, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными, который должен был состояться 24 января.

«Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», — заявили в ГУР.

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Военно-транспортный самолет Ил-76 упал днем 24 января в Корочанском районе Белгородской области. В российском Минобороны заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все они погибли. В Минобороны России утверждают, что украинское руководство знало, что «по сложившейся практике» 24 января на аэродром в Белгороде будут перевозить украинских пленных для обмена.

Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских пленных, бывших на борту Ил-76. Журналисты выяснили, что как минимум один человек из этого списка уже был обменян в начале января.

Украинская сторона не комментировала информацию о нахождении на борту украинских пленных.

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