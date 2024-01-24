В украинской разведке заявили, что страну «не поставили в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» над Белгородом

Украинская разведка прокомментировала крушение российского самолета Ил-76, из-за которого сегодня между странами не состоялся обмен пленными. Российская сторона утверждает, что на борту были 65 украинских пленных. В Главном управлении разведки Украины заявили, что до сих пор не владеют достоверной информацией о том, кто находился в самолете. Там добавили, что Украину «не поставили в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода.

В заявлении украинской разведки говорится, что страна выполнила все договоренности для подготовки обмена, который должен был состояться 24 января.

«Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена ​​в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», — сообщили в разведке.

Представители ведомства отмечают, что обычно доставка пленных к пункту обмена производится и на самолетах, и на поездах, и на автомобилях. По версии ГУР, произошедшее «может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных».

«Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена», — говорится в сообщении.

«Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», — заявили в спецслужбе.

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Военно-транспортный самолет Ил-76 упал днем 24 января в Корочанском районе Белгородской области недалеко от села Яблонево. В российском Минобороны заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все они погибли. В Минобороны РФ утверждают, что украинское руководство знало, что «по сложившейся практике» 24 января на аэродром в Белгороде будут перевозить украинских пленных для обмена.

Российский МИД запросил срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76. РБК пишет, что Франция этот запрос отклонила. По данным РИА Новости, страна предложила перенести заседание на пятницу 26 января.

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