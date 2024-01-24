На борту рухнувшего Ил-76 находились пленные украинские военные — Минобороны России

На борту потерпевшего крушение Ил-76 в Белгородской области находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России пишет РИА «Новости».

Как сообщается, пленных украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, пояснили в российском военном ведомстве.

К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, добавили в Минобороны.

РБК-Украина со ссылкой на источник среди украинских военных пишет, что Ил-76 сбили ВСУ. По словам собеседника издания, военно-транспортный самолет якобы перевозил ракеты для комплексов С-300. «Украинская правда», ссылаясь на источники в украинском Генштабе, также пишет, что самолет перевозил ракеты для комплексов С-300.

По данным Минобороны России, ИЛ-76 потерпел крушение около 11:00 по московскому времени. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 11:12 написал в своем телеграм-канале, что в Белгороде «запущено оповещение ракетной опасности». Сигнал тревоги отменили в 11:43. Спустя пять минут Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе».

«Будем выяснять», — так авиакатастрофу прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обновлено в 13:09

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