«Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, подохнет за пределами страны как последняя собака». Депутат Андрей Луговой — об эмигрантах

Депутат Андрей Луговой объяснил журналистам необходимость принятия закона о конфискации имущества за распространение «фейков» про армию. В ходе своего выступления он пригрозил голодной смертью эмигрировавшим россиянам.

«Если ты публично призываешь нарушить национальную безопасность страны, то помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, дома, денег, любого другого имущества, которым ты в праве пользоваться», — заявил Луговой.

Он выразил мнение, что эмигрировавшие россияне живут на деньги, поступающие из России.

«Сидеть там, убежав из страны, конечно, легко и приятно. [...] Но мы эту ситуацию не допустим. Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, стране и гражданам лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака», — сказал депутат.

24 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества. «За» проголосовали 395 депутатов, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники написала, что «против» принятия документа проголосовали Сардана Авксентьева и Ксения Горчева из партии «Новые люди», а также Сергей Шаргунов из «КПРФ».

«Обычно, если кто-то совсем уж не согласен, то он либо не голосует совсем, либо воздерживается. Так что велики риски, что депутатов Авксентьеву, Горячеву и Шаргунова ждет наказание от спикера Володина и его коллег», — отметила Рустамова.

Законопроект подразумевает введение наказания в виде конфискации имущества у осужденных по двум статьям: о «военных фейках» (207.3 УК) и о призывах к осуществлению деятельности, направленной против государства (280.4 УК). Действующее законодательство позволяет конфисковать то имущество, которое было нажито преступным путем.

Документ внесли на рассмотрение в Госдуму 22 января. РБК писал, что он получил одобрение всех силовых ведомств.

Ранее Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» «Антивоенный комитет России» по доносу Андрея Лугового. Также депутат выложил в публичный доступ домашний адрес научной журналистки Аси Казанцевой, после чего та сообщила об отъезде из России.

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