В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за «дискредитацию» и «фейки» об армии, а также «призывы к терроризму»

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества у осужденных по целому ряду статей уголовного кодекса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Как говорится в сообщении, поправки предполагается внести, в частности, в статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму, сепаратизму, терроризму и введению санкций против России, реабилитации нацизма, «дискредитации армии» и военных «фейках», «оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует», а также «публичных призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

В пояснительной записке говорится, что конфискация имущества будет применяться в отношении тех осужденных, которые совершили преступление «из корыстных мотивов».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации».

Он пояснил, что законопроект направлен, в том числе, «на деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала проект поправок. Согласно действующему законодательству (ст. 104.1 УК), изъятию подлежат только имущество, нажитое преступным путем, и орудия преступления.

В январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитался, что с начала войны в Украине в России возбудили 273 уголовных дела по статье о распространении «фейков» о российской армии и 81 дело по статье о дискредитации военных. Как пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на неназванного юриста, ни в одном из этих дел не упоминаются «корыстные мотивы».

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