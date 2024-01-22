Генпрокуратура признала «Антивоенный комитет России» «нежелательной организацией» по доносу депутата Лугового

Генеральная прокуратура признала «нежелательной организацией» «Антивоенный комитет России». Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. Соответствующую информацию он получил от ведомства в ответ на свой запрос. Из письма следует, что Генпрокуратура приняла это решение еще 11 января.

По мнению Лугового, «комитетом» руководит Михаил Ходорковский и «другие патентованные “иноагенты”», включая экономиста Сергея Алексашенко, галериста Марата Гельмана, политиков Леонида Гозмана и Дмитрия Гудкова и других российских оппозиционеров. Депутат считает, что организация была создана «для захвата власти» в России.

Также Луговой перечислил «пул комитетских проектов», в число которых включил «Российский комитет действия», «Ковчег», проект «Первым рейсом» и другие антивоенные инициативы.

В декабре 2023 года Луговой опубликовал в своем телеграм-канале домашний адрес научной журналистки Аси Казанцевой, которая выступает против войны в Украине. 22 января она сообщила об отъезде из России. Британская полиция называет Лугового одним из главных подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которое произошло в Лондоне в 2006 году.

«Антивоенный комитет России» был создан Михаилом Ходорковским вскоре после начала войны в Украине в 2022 году. Среди его участников — экономист Сергей Алексашенко, осужденный в России за «госизмену» и «фейки» политик Владимир Кара-Мурза, предприниматель Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович и другие.

«Антивоенный комитет России создан для того, чтобы противостоять этой кровопролитной войне — вырабатывать общую позицию, помогать людям координировать свои усилия, решать огромное количество проблем, которые возникли из-за путинской агрессии», — говорится на сайте проекта.

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