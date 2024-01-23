Руководство петербургской ВШЭ запретило студентам использовать феминитивы

Руководство Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге запретило студентам использовать феминитивы. Об этом учащиеся сообщили изданию «Гроза».

Издание опубликовало скриншоты сообщения, которое, как утверждается, студентам написал начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе ВШЭ Александр Угрюмов. В тексте письма, которое адресовано руководителям студенческих организаций, говорится о недопустимости использования феминитивов, так как они «были приравнены Верховным судом к участию в “международном сообществе ЛГБТ”».

По словам Угрюмова, на днях кураторы одной из образовательных программ ВШЭ опубликовали в соцсетях учреждения пост, который «можно было трактовать неоднозначно».

«Хорошо, что администрация НИУ ВШЭ вовремя обратила на него внимание. Текст был исправлен. Студенты были вызваны на беседу к декану. На этом неприятности для них закончились», — написал Угрюмов. Он призвал студентов «быть внимательнее, следить за изменением законодательства и не хайповать на острых темах».

«Гроза» пишет, что поводом для разбирательств стало использование слова «кураторка» в посте. По информации издания, руководство вуза также потребовала убрать из этого поста упоминание однополых пар.

Ранее агентство «Свободные новости» опубликовало выдержки из решения Верховного суда о признании «движения ЛГБТ» «экстремистским». В тексте, кроме прочего, говорилось о том, какие признаки объединяют «участников движения».

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — говорится в решении Верховного суда.

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