С начала войны в Украине в России зафиксировали более 400 поджогов военкоматов и диверсий на железных дорогах

МВД сообщило о количестве поджогов военкоматов и диверсий на железных дорогах в России с начала войны в Украине. Всего таких случаев выявлено более 400. Об этом начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник сообщил на заседании парламентской комиссии «по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима»

«С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты — 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние», — сказал Колесник.

По его словам, с начала войны в Украине также зарегистрировано 184 случая диверсий на железных дорогах. «141 лицо, в том числе 59 подростков совершили данное деяние», — заявил Колесник.

Он также сообщил, что украинские спецслужбы пытаются за вознаграждение вовлечь российских подростков в совершение поджогов и диверсий на объектах инфраструктуры и органов власти. По словам Колесника, в группе риска преимущественно находятся дети из семей с низким материальным достатком и «не имеющие моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, невзирая на их общественную опасность».

Колесник привел пример, рассказав о случае в Херсонской области. Там, по его словам, представитель ВСУ в переписке с 15-летним подростком убедил последнего предоставить фотографии расположения российской военной техники. «В этой связи мы были вынуждены поместить подростка в центр содержания несовершеннолетних», — сообщил Колесник.

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