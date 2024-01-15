С начала войны в России возбудили 273 уголовных дела по статье о военных «фейках»

С момента появления в российском Уголовном кодексе в марте 2022 года статьи о распространении «фейков» о российской армии по ней было возбуждено 273 уголовных дела. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал агентству РИА «Новости».

По его словам, 90 уголовных дел по этой статье возбудили в 2023 году. Бастрыкин уточнил, что в суды уже направлены 134 дела, фигурантами которых являются 136 человек.

Бастрыкин также отчитался о возбуждении 81 уголовного дела по статье о «дискредитации» армии. По его словам, к настоящему моменту в суды направлены 445 таких дела, обвиняемыми по которым стали 45 человек.

В свою очередь, «ОВД-Инфо», которое ведет собственную статистику преследования россиян за антивоенные взгляды, приводит другие данные. Так, согласно статистике проекта, фигурантами уголовных дел о распространении «фейков» о российской армии уже является 261 человек. В свою очередь, уголовные дела по статье о «дискредитации» армии возбуждены против 155 человек.

4 марта 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении в Уголовный кодекс статьи о распространении «фейков» о российской армии. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, 15 лет лишения свободы.

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