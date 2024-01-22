Научная журналистка Ася Казанцева уехала из России «до наступления лучших времен»

Подвергшаяся травле научная журналистка Ася Казанцева сообщила о своем отъезде из России. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, после травли, развязанной провластными телеграм-каналами и депутами Госдумы в ее отношении, «дружественный адвокат» сказал, что против нее готовятся возбудить уголовное дело. Кроме того, Казанцева пожаловалась, что из-за постоянных отмен ее лекций у нее возникли проблемы с заработком.

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», — написала Казанцева.

В декабре из-за антивоенной позиции журналистки в разных городах России отменили несколько ее выступлений, а также презентацию ее новой книги.

Депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал утекшие в сеть личные данные Казанцевой, включая номер ее мобильного телефона, предложив всем желающим «довести» до нее, что «предательство своей страны — это самый страшный грех».

К травле Казанцевой также подключились провластные телеграм-каналы, называя журналистку «предательницей».

Позже, по словам Казанцевой, комиссия по этике Госдумы пояснила, что в публикации Луговым ее персональных данных «она никаких проблем не видит», потому что в России «гарантированная Конституцией свобода слова».

Свое преследование журналистка сочла частью кампании российских властей по выдавливанию «неблагонадежных элементов» из России накануне президентских выборов. Казанцева пообещала вернуться в страну «первым рейсом», как только «ветер переменится» и она снова сможет работать в России.

Она также призвала поставить подпись за Бориса Надеждина, выдвинувшегося кандидатом в президенты России, и сходить проголосовать на выборы.

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