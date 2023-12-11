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В московском «Читай-городе» отменили презентацию книги научной журналистки Аси Казанцевой

21:43 • 11.12.2023

В московском книжном магазине «Читай-город» отменили презентацию книги «Откуда берутся дети?» научной журналистки Аси Казанцевой. Об этом сама Казанцева сообщила в соцсетях.     

«Если вы планировали сходить на презентацию моей книжки послезавтра, то не ходите: Читай-город пошатнулся под лавиной народного гнева (тм) и решил ее не проводить. Но не расстраивайтесь, мы в ближайшее время организуем другую презентацию, и не одну!», — написала журналистка.

В самом «Читай-городе» сообщили, что отменили презентацию книги Казанцевой из-за негативных откликов. «Друзья, получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу. Спасибо вам за открытую обратную связь», — говорится в посте книжного во «Вконтакте». 

В разговоре с «Сотой» Казанцева связала отмену встречи со своей антивоенной позицией. По словам журналистки, «z-хейтеры» отслеживают анонсы ее публичных выступлений и пишут площадкам с требованием отменить их. После этого некоторые действительно отменяют запланированные встречи.

«В данном случае речь идет о презентации моей новой книжки про беременность "Откуда берутся дети?". Ее презентация без проблем прошла в том же "Читай-городе" в Нижнем, поэтому он не ожидал, что в Москве будет какое-то общественное возмущение, но вот оно произошло, бывает! Ничего страшного, проведем презентацию в другом месте. На "Читай-город" я не обижаюсь, в 2023 году в России всем страшно», — сказала Казанцева.   

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