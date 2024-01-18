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Минобороны впервые отчиталось о дроне, перехваченном над Ленинградской областью

08:46 • 18.01.2024

В ночь на 18 января дроны атаковали Московскую и Ленинградскую области. Об этом сообщило Минобороны. 

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении. Это первый случай с начала войны в Украине, когда сообщается о перехвате дрона над территорией Ленинградской области.

О беспилотнике, сбитом над Московской областью, также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале. 

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