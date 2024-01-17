Подвергшийся пыткам чеченский гей смог уехать из России

Житель Грозного Ризван Дадаев, которого чеченские силовики задержали и пытали из-за того, что он гей, смог уехать из России. Об этом сообщает Кризисная группа СК SOS.

Летом 2022 года в интернете распространилось видео, на котором неизвестные, изображающие силовиков, задают Дадаеву вопросы о его личной жизни и требуют признаться в том, что он гей. После этого молодой человек пропал.

Позже выяснилось, что это видео снимали четверо мужчин в возрасте от 23 до 25 лет — Хамзат, Али, Магомед и Ибрагим. Они подкараулили Дадаева на месте свидания, записали ролик, а затем потребовали от него 50 тысяч рублей или iPhone 13 за молчание. Через неделю после этих событий всех пятерых задержали и доставили в полицейский участок в Грозном.

Там, как пишет СК SOS, вымогателей избивали полипропиленовыми трубами, а также пытали электрическим током. Кроме того, на них, как рассказал Дадаев, завели дело о незаконном хранении наркотиков.

Сам Дадаев тоже подвергся пыткам, но уже из-за сексуальной ориентации. Он находился в подвале РОВД более трех месяцев.

«Одним из первых, кто применил насилие, стал начальник отделения полиции. Когда он впервые увидел Ризвана, то удивился, что задержанный выглядит “слишком чистым”. Дадаеву приказали лечь на пол, после чего били до потери сознания. В избивавшем его человеке Ризван опознал Дени Айдамирова, родственника Рамзана Кадырова. С ноября 2023-го Айдамиров назначен первым заместителем министра внутренних дел Чеченской республики», — говорится в сообщении СК SOS.

В середине ноября 2022 года Дадаева отпустили. Полицейские объяснили, что делают это из-за заявления от правозащитников. Таким образом они хотели, чтобы его перестали искать и говорить о нем публично. В то же время родственники Дадаева заявили, что его отпустили после того, как за него заступился некий «влиятельный человек» и это одобрил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В январе 2023 года к СК SOS обратился друг Дадаева. Он попросил правозащитников помочь ему выехать из страны. «После долгой и сложной эвакуации Ризван оказался в третьей стране, так как риск повторного ареста и пыток был слишком высок», — пишут правозащитники.

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